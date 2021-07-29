https://ria.ru/20210729/pozhar_turtsiya-1743505206.html
Очевидцы увидели дым от пожаров в Анталье за десятки километров
Очевидцы увидели дым от пожаров в Анталье за десятки километров - РИА Новости, 29.07.2021
Очевидцы увидели дым от пожаров в Анталье за десятки километров
Дым от лесных пожаров, бушующих на юге Турции, виден за десятки километров, заявила РИА Новости в четверг отдыхающая в Аланье российская туристка Дарья... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T19:17
2021-07-29T19:17
2021-07-29T19:17
лесные пожары в турции
россия
анталья (провинция)
адана (провинция)
северный кипр
турция
в мире
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АНКАРА, 29 июл - РИА Новости, Алена Палажченко. Дым от лесных пожаров, бушующих на юге Турции, виден за десятки километров, заявила РИА Новости в четверг отдыхающая в Аланье российская туристка Дарья Кожемяка.По сообщению телеканала NTV дым от пожаров на юге Турции также виден на Северном Кипре.В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.Как ранее в четверг заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе курорта Мармариса. По его словам, эвакуирован один из отелей в районе Бодрума, где также бушует лесной пожар.По данным министерства сельского и лесного хозяйства, продолжается также тушение лесных пожаров в районе Аксеки провинции Анталья, районе Силифке провинции Мерсин, районе Караисали провинции Адана, районе Пос провинции Османие и районе Яхьялы провинции Кайсери. Всего за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях, 31 из них взят под контроль.Как ранее заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, один отель из Гюверджинлика в районе турецкого Бодрума эвакуирован из-за лесного пожара.
https://ria.ru/20210729/pozhar-1743503548.html
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лесные пожары в турции, россия, анталья (провинция), адана (провинция), северный кипр, турция, в мире
Очевидцы увидели дым от пожаров в Анталье за десятки километров
Очевидцы увидели дым от пожаров в турецкой Анталье за десятки километров