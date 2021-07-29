https://ria.ru/20210729/pozhar_turtsiya-1743505206.html

Очевидцы увидели дым от пожаров в Анталье за десятки километров

Очевидцы увидели дым от пожаров в Анталье за десятки километров - РИА Новости, 29.07.2021

Очевидцы увидели дым от пожаров в Анталье за десятки километров

Дым от лесных пожаров, бушующих на юге Турции, виден за десятки километров, заявила РИА Новости в четверг отдыхающая в Аланье российская туристка Дарья... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T19:17

2021-07-29T19:17

2021-07-29T19:17

лесные пожары в турции

россия

анталья (провинция)

адана (провинция)

северный кипр

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743503526_0:147:3380:2048_1920x0_80_0_0_eceb821289b20206acf8c97d62eafed8.jpg

АНКАРА, 29 июл - РИА Новости, Алена Палажченко. Дым от лесных пожаров, бушующих на юге Турции, виден за десятки километров, заявила РИА Новости в четверг отдыхающая в Аланье российская туристка Дарья Кожемяка.По сообщению телеканала NTV дым от пожаров на юге Турции также виден на Северном Кипре.В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.Как ранее в четверг заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе курорта Мармариса. По его словам, эвакуирован один из отелей в районе Бодрума, где также бушует лесной пожар.По данным министерства сельского и лесного хозяйства, продолжается также тушение лесных пожаров в районе Аксеки провинции Анталья, районе Силифке провинции Мерсин, районе Караисали провинции Адана, районе Пос провинции Османие и районе Яхьялы провинции Кайсери. Всего за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях, 31 из них взят под контроль.Как ранее заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, один отель из Гюверджинлика в районе турецкого Бодрума эвакуирован из-за лесного пожара.

https://ria.ru/20210729/pozhar-1743503548.html

https://ria.ru/20210729/erdogan-1743502700.html

россия

анталья (провинция)

адана (провинция)

северный кипр

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лесные пожары в турции, россия, анталья (провинция), адана (провинция), северный кипр, турция, в мире