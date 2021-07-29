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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210729/pozhar-1743495129.html
Россияне не пострадали в результате лесного пожара в Турции
Россияне не пострадали в результате лесного пожара в Турции - РИА Новости, 29.07.2021
Россияне не пострадали в результате лесного пожара в Турции
Сведения о жертвах или пострадавших в результате лесного пожара в районе турецкого Бодрума не поступали, заявил РИА Новости представитель генконсульства РФ в... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T18:20
2021-07-29T18:20
туризм
лесные пожары в турции
бодрум
новости - туризм
турция
в мире
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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости, Алена Палажченко. Сведения о жертвах или пострадавших в результате лесного пожара в районе турецкого Бодрума не поступали, заявил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье в четверг.Как ранее заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, один отель из Гюверджинлика в районе турецкого Бодрума эвакуирован из-за лесного пожара."Серьезная угроза туристическим объектам возникла в курортной зоне Бодрума, где в течение суток возникли пожары в нескольких местах, расположенных вблизи отелей. В местечке Гюверджинлик огонь подступил близко к одному из местных отелей. В этой связи туристы временно переселены в безопасный корпус на территории этой же гостиницы. Речь о полной эвакуации пока не идет. До настоящего времени сведения о жертвах или пострадавших в результате стихийного бедствия не поступали", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что генконсульство по официальным каналам выясняет текущую ситуацию с находящимися в этом регионе российскими туристами. "Находимся на связи с местными властями, внимательно следим за развитием ситуации", - сказал представитель российской дипмиссии.В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.Как заявил в четверг Пакдемирли, пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе курорта Мармариса. По его словам, эвакуирован один из отелей в районе Бодрума, где также бушует лесной пожар.По данным министерства сельского и лесного хозяйства, продолжается также тушение лесных пожаров в районе Аксеки провинции Анталья, районе Силифке провинции Мерсин, районе Караисали провинции Адана, районе Пос провинции Османие и районе Яхьялы провинции Кайсери. Всего за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях, 31 из них взят под контроль.
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лесные пожары в турции, бодрум, новости - туризм, турция, в мире
18:20 29.07.2021
 
Россияне не пострадали в результате лесного пожара в Турции

Генконсульство России в Турции: россияне не пострадали в результате лесного пожара в Турции

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIKДым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция
Дым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости, Алена Палажченко. Сведения о жертвах или пострадавших в результате лесного пожара в районе турецкого Бодрума не поступали, заявил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье в четверг.
Как ранее заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, один отель из Гюверджинлика в районе турецкого Бодрума эвакуирован из-за лесного пожара.
"Серьезная угроза туристическим объектам возникла в курортной зоне Бодрума, где в течение суток возникли пожары в нескольких местах, расположенных вблизи отелей. В местечке Гюверджинлик огонь подступил близко к одному из местных отелей. В этой связи туристы временно переселены в безопасный корпус на территории этой же гостиницы. Речь о полной эвакуации пока не идет. До настоящего времени сведения о жертвах или пострадавших в результате стихийного бедствия не поступали", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что генконсульство по официальным каналам выясняет текущую ситуацию с находящимися в этом регионе российскими туристами. "Находимся на связи с местными властями, внимательно следим за развитием ситуации", - сказал представитель российской дипмиссии.
В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.
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Как заявил в четверг Пакдемирли, пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе курорта Мармариса. По его словам, эвакуирован один из отелей в районе Бодрума, где также бушует лесной пожар.
По данным министерства сельского и лесного хозяйства, продолжается также тушение лесных пожаров в районе Аксеки провинции Анталья, районе Силифке провинции Мерсин, районе Караисали провинции Адана, районе Пос провинции Османие и районе Яхьялы провинции Кайсери. Всего за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях, 31 из них взят под контроль.
 
ТуризмЛесные пожары в ТурцииБодрумНовости - ТуризмТурцияВ мире
 
 
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