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При крупном лесном пожаре в Анталье погиб человек
При крупном лесном пожаре в Анталье погиб человек - РИА Новости, 29.07.2021
При крупном лесном пожаре в Анталье погиб человек
Жертвой лесного пожара в турецкой провинции Анталья стал 82-летний житель района Аксеки, сообщил министр сельского хозяйства республики Бекир Пакдемирли. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T08:51
2021-07-29T12:40
анталья (провинция)
турция
происшествия
в мире
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АНКАРА, 29 июл — РИА Новости. Жертвой лесного пожара в турецкой провинции Анталья стал 82-летний житель района Аксеки, сообщил министр сельского хозяйства республики Бекир Пакдемирли."Эвакуированы 18 населенных пунктов", — добавил он на брифинге. Трансляция велась в Twitter.По словам Пакдемирли, в районе Манавгат ситуация уже под контролем, в Аксеке пожар продолжается.Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджи рассказал, что за медицинской помощью обратились 62 человека.О лесных пожарах в Анталье стало известно накануне, из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В тушении участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 машин. Российские туристы за помощью не обращались. Все экскурсии в районе стихийного бедствия приостановлены.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Затянуло дымом: сильный лесной пожар в районе Антальи
Опасности для туристических объектов в результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья нет. В тушении огня участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анталья (провинция), турция, происшествия, в мире
08:51 29.07.2021 (обновлено: 12:40 29.07.2021)
 
При крупном лесном пожаре в Анталье погиб человек

Министр лесного хозяйства Пакдемирли: человек погиб при крупном лесном пожаре в Анталье

Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 июл — РИА Новости. Жертвой лесного пожара в турецкой провинции Анталья стал 82-летний житель района Аксеки, сообщил министр сельского хозяйства республики Бекир Пакдемирли.
"Эвакуированы 18 населенных пунктов", — добавил он на брифинге. Трансляция велась в Twitter.
По словам Пакдемирли, в районе Манавгат ситуация уже под контролем, в Аксеке пожар продолжается.
Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджи рассказал, что за медицинской помощью обратились 62 человека.
О лесных пожарах в Анталье стало известно накануне, из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории.
В тушении участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 машин.
"Какой-то фильм ужасов": лесной пожар в Анталье
© AP Photo / IHA / Arif Kaplan

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

Лесной пожар в Анталье, Турция
1 из 11

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

© AP Photo / IHA / Arif Kaplan
© REUTERS / Kaan Soyturk

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

Лесной пожар в Анталье, Турция
2 из 11

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / Kaan Soyturk

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

Последствия пожара в Манавгате, Турция
3 из 11

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

Дым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция
4 из 11

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
© REUTERS / Kaan Soyturk

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

Лесной пожар в Анталье, Турция
5 из 11

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© AP Photo / IHA/Arif Kaplan

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

Лесной пожар в Анталье, Турция
6 из 11

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
© REUTERS / Kaan Soyturk

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

Мужчина возле сгоревшего дома в результате лесного пожара в Анталье, Турция
7 из 11

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© AP Photo / IHA/Arif Kaplan

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

Лесной пожар в Анталье, Турция
8 из 11

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

Дым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция
9 из 11

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
© REUTERS / Kaan Soyturk

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

Турецкие пожарные во время ликвидации последствий лесного пожара в Анталье
10 из 11

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / Kaan Soyturk

Сгоревший дом в Манавгате.

Сгоревший дом в результате лесного пожара в Анталье, Турция
11 из 11

Сгоревший дом в Манавгате.

© REUTERS / Kaan Soyturk
1 из 11

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

© AP Photo / IHA / Arif Kaplan
2 из 11

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

© REUTERS / Kaan Soyturk
3 из 11

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

© REUTERS / Kaan Soyturk
4 из 11

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
5 из 11

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
6 из 11

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
7 из 11

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
8 из 11

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
9 из 11

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
10 из 11

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

© REUTERS / Kaan Soyturk
11 из 11

Сгоревший дом в Манавгате.

© REUTERS / Kaan Soyturk
Российские туристы за помощью не обращались.
Все экскурсии в районе стихийного бедствия приостановлены.
 
Анталья (провинция)ТурцияПроисшествияВ мире
 
 
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