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При крупном лесном пожаре в Анталье погиб человек

При крупном лесном пожаре в Анталье погиб человек - РИА Новости, 29.07.2021

При крупном лесном пожаре в Анталье погиб человек

Жертвой лесного пожара в турецкой провинции Анталья стал 82-летний житель района Аксеки, сообщил министр сельского хозяйства республики Бекир Пакдемирли. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T08:51

2021-07-29T08:51

2021-07-29T12:40

анталья (провинция)

турция

происшествия

в мире

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АНКАРА, 29 июл — РИА Новости. Жертвой лесного пожара в турецкой провинции Анталья стал 82-летний житель района Аксеки, сообщил министр сельского хозяйства республики Бекир Пакдемирли."Эвакуированы 18 населенных пунктов", — добавил он на брифинге. Трансляция велась в Twitter.По словам Пакдемирли, в районе Манавгат ситуация уже под контролем, в Аксеке пожар продолжается.Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджи рассказал, что за медицинской помощью обратились 62 человека.О лесных пожарах в Анталье стало известно накануне, из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В тушении участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 машин. Российские туристы за помощью не обращались. Все экскурсии в районе стихийного бедствия приостановлены.

анталья (провинция)

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2021

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Затянуло дымом: сильный лесной пожар в районе Антальи Опасности для туристических объектов в результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья нет. В тушении огня участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. 2021-07-29T08:51 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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анталья (провинция), турция, происшествия, в мире