https://ria.ru/20210729/polisario-1743439732.html

В Испании закрыли дело о геноциде против генсека Полисарио

В Испании закрыли дело о геноциде против генсека Полисарио - РИА Новости, 29.07.2021

В Испании закрыли дело о геноциде против генсека Полисарио

Национальный суд Испании закрыл дело о геноциде в отношении генерального секретаря Фронта Полисарио (Народный фронт освобождения Западной Сахары) Брахима Гали,... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T14:04

2021-07-29T14:04

2021-07-29T14:04

рабат

мадрид (город)

испания

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МАДРИД, 29 июл – РИА Новости. Национальный суд Испании закрыл дело о геноциде в отношении генерального секретаря Фронта Полисарио (Народный фронт освобождения Западной Сахары) Брахима Гали, сообщил суд."Судья Национального суда Сантьяго Педрас принял решение закрыть дело по иску Сахарской ассоциации по защите прав человека (ASADEH) против лидера Фронта Полисарию Брахима Гали по преступлениям геноцида в связи с событиями против марокканских граждан, предположительно произошедшими в период с 1975 по 1990 годы", - сообщила пресс-служба суда.Дело было закрыто за давностью лет в связи с тем, что не было доказано совершение преступлений, поскольку свидетельские показания противоречат указанным в иске фактам, пояснил суд. Так же судья заявил, что статья о геноциде появилась в УК в 1995 году, то есть после рассматриваемых событий.Иск был подан в 2008 году против тринадцати марокканских военных по обвинениям в геноциде, убийствах, нанесении телесных повреждений, незаконном задержании, терроризме, пытках и исчезновения.Вердикт суда касается только Гали.Первого июня Гали, который с апреля находился в Испании на лечении, дал по видеосвязи показания суду по этому делу. Судья Сантьяго Педрас не стал ограничивать его право на перемещение и лишь потребовал предоставить свой адрес и номер контактного телефона, что означало, что он может покинуть Испанию. Гали уехал на следующий день, однако его пребывание в Испании вызвало резкую реакцию властей Марокко, миграционный кризис в Сеуте и резкое ухудшение отношений между Рабатом и Мадридом.

https://ria.ru/20210714/ispaniya-1741252309.html

рабат

мадрид (город)

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рабат, мадрид (город), испания, в мире