Власти Москвы объяснили, почему в городе снимают плитку
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Демонтаж уличной плитки в Москве не всегда связан с ее перекладкой, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Мы должны понимать, что Москва – живой организм. Под плиткой на тротуаре проходит масса коммуникаций. Можно увидеть, что стоят ограждения, за ними ведутся работы по подключению к электросетям. Идет постоянное развитие малого бизнеса, предприятия обращаются к нам с заявками на подключение. Для этого надо снимать плитку, а затем и бордюрный камень, потом выполнить работы. Проходит несколько дней – и все снова на месте. В этом и состоит преимущество плитки по сравнению с асфальтом", - отметил Бирюков.
По его словам, плитка экологична и долговечна, а также обеспечивает маневренность при проведении подобных работ.
Заммэра также сообщил, что в текущем году в Москве запланирован ремонт 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий, из них мероприятия по 16 миллионам "квадратов" уже завершены. В полном объеме программу 2021 года по ремонту дорожного полотна планируется реализовать до октября.