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Власти Москвы объяснили, почему в городе снимают плитку
Власти Москвы объяснили, почему в городе снимают плитку - РИА Новости, 29.07.2021
Власти Москвы объяснили, почему в городе снимают плитку
Демонтаж уличной плитки в Москве не всегда связан с ее перекладкой, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:16
2021-07-29T13:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Демонтаж уличной плитки в Москве не всегда связан с ее перекладкой, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, плитка экологична и долговечна, а также обеспечивает маневренность при проведении подобных работ.Заммэра также сообщил, что в текущем году в Москве запланирован ремонт 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий, из них мероприятия по 16 миллионам "квадратов" уже завершены. В полном объеме программу 2021 года по ремонту дорожного полотна планируется реализовать до октября.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
13:16 29.07.2021
 

Власти Москвы объяснили, почему в городе снимают плитку

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРеконструкция улиц в Москве
Реконструкция улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Демонтаж уличной плитки в Москве не всегда связан с ее перекладкой, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Мы должны понимать, что Москва – живой организм. Под плиткой на тротуаре проходит масса коммуникаций. Можно увидеть, что стоят ограждения, за ними ведутся работы по подключению к электросетям. Идет постоянное развитие малого бизнеса, предприятия обращаются к нам с заявками на подключение. Для этого надо снимать плитку, а затем и бордюрный камень, потом выполнить работы. Проходит несколько дней – и все снова на месте. В этом и состоит преимущество плитки по сравнению с асфальтом", - отметил Бирюков.
По его словам, плитка экологична и долговечна, а также обеспечивает маневренность при проведении подобных работ.
Заммэра также сообщил, что в текущем году в Москве запланирован ремонт 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий, из них мероприятия по 16 миллионам "квадратов" уже завершены. В полном объеме программу 2021 года по ремонту дорожного полотна планируется реализовать до октября.
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