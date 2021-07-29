https://ria.ru/20210729/plitka-1743428884.html

Власти Москвы объяснили, почему в городе снимают плитку

Власти Москвы объяснили, почему в городе снимают плитку - РИА Новости, 29.07.2021

Власти Москвы объяснили, почему в городе снимают плитку

Демонтаж уличной плитки в Москве не всегда связан с ее перекладкой, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:16

2021-07-29T13:16

2021-07-29T13:16

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Демонтаж уличной плитки в Москве не всегда связан с ее перекладкой, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, плитка экологична и долговечна, а также обеспечивает маневренность при проведении подобных работ.Заммэра также сообщил, что в текущем году в Москве запланирован ремонт 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий, из них мероприятия по 16 миллионам "квадратов" уже завершены. В полном объеме программу 2021 года по ремонту дорожного полотна планируется реализовать до октября.

https://realty.ria.ru/20210728/vorontsovo-1743209541.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество