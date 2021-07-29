https://ria.ru/20210729/pensionery-1743441518.html

В ОП предложили снизить стоимость мобильной связи для пенсионеров

В ОП предложили снизить стоимость мобильной связи для пенсионеров - РИА Новости, 29.07.2021

В ОП предложили снизить стоимость мобильной связи для пенсионеров

Крупным сотовым операторам стоит подумать над разработкой максимально низких тарифов, которые бы учитывали основные потребности пенсионеров, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T14:13

2021-07-29T14:13

2021-07-29T14:13

россия

пенсионеры

мобильная связь

общественная палата рф

технологии

общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Крупным сотовым операторам стоит подумать над разработкой максимально низких тарифов, которые бы учитывали основные потребности пенсионеров, заявил РИА Новости член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев."У большинства наших граждан с возрастом сильно сужается круг общения. Они реже встречаются с друзьями и в целом становятся менее мобильными. Общение по телефону становится для них не просто отдушиной, а важным ресурсом для поддержания душевного здоровья. Им нужна возможность в любой момент позвонить близким, не считая минуты – это отражается на качестве их жизни. К сожалению, небольшая пенсия заставляет значительно экономить, в том числе на мобильной связи. Многие попросту не могут позволить себе тарифы с желаемым количеством минут и гигабайтов для общения в мессенджерах", – рассказал Нифантьев.По его мнению, пенсионеры заслуживают такую меру поддержки, как максимально доступная мобильная связь, а сотовые операторы в партнерстве с государством вполне могут взять на себя эту социальную нагрузку."Разумеется, многие сотовые операторы идут навстречу своим клиентам с разным достатком, разрабатывая различные семейные тарифы. Кроме того, они дают возможность выбрать любимый номер, на который в рамках своего тарифа можно звонить бесплатно. Но этих мер явно недостаточно. Считаю, что сотовые операторы должны разработать специальные льготные тарифы с учетом основных потребностей пенсионеров, в том числе общения в мессенджерах с возможностью видеосвязи. А государство, в свою очередь, сможет полностью или частично их субсидировать", – добавил Нифантьев.

https://ria.ru/20210726/pensii-1742839520.html

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россия, пенсионеры, мобильная связь, общественная палата рф, технологии, общество