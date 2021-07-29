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В ОП предложили снизить стоимость мобильной связи для пенсионеров
В ОП предложили снизить стоимость мобильной связи для пенсионеров - РИА Новости, 29.07.2021
В ОП предложили снизить стоимость мобильной связи для пенсионеров
Крупным сотовым операторам стоит подумать над разработкой максимально низких тарифов, которые бы учитывали основные потребности пенсионеров, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T14:13
2021-07-29T14:13
россия
пенсионеры
мобильная связь
общественная палата рф
технологии
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Крупным сотовым операторам стоит подумать над разработкой максимально низких тарифов, которые бы учитывали основные потребности пенсионеров, заявил РИА Новости член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев."У большинства наших граждан с возрастом сильно сужается круг общения. Они реже встречаются с друзьями и в целом становятся менее мобильными. Общение по телефону становится для них не просто отдушиной, а важным ресурсом для поддержания душевного здоровья. Им нужна возможность в любой момент позвонить близким, не считая минуты – это отражается на качестве их жизни. К сожалению, небольшая пенсия заставляет значительно экономить, в том числе на мобильной связи. Многие попросту не могут позволить себе тарифы с желаемым количеством минут и гигабайтов для общения в мессенджерах", – рассказал Нифантьев.По его мнению, пенсионеры заслуживают такую меру поддержки, как максимально доступная мобильная связь, а сотовые операторы в партнерстве с государством вполне могут взять на себя эту социальную нагрузку."Разумеется, многие сотовые операторы идут навстречу своим клиентам с разным достатком, разрабатывая различные семейные тарифы. Кроме того, они дают возможность выбрать любимый номер, на который в рамках своего тарифа можно звонить бесплатно. Но этих мер явно недостаточно. Считаю, что сотовые операторы должны разработать специальные льготные тарифы с учетом основных потребностей пенсионеров, в том числе общения в мессенджерах с возможностью видеосвязи. А государство, в свою очередь, сможет полностью или частично их субсидировать", – добавил Нифантьев.
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россия, пенсионеры, мобильная связь, общественная палата рф, технологии, общество
14:13 29.07.2021
 
В ОП предложили снизить стоимость мобильной связи для пенсионеров

Член Общественной палаты Нифантьев предложил снизить стоимость мобильной связи для пенсионеров

© Fotolia / georgejmclittleПожилой мужчина использует M-Health приложение на смартфоне
Пожилой мужчина использует M-Health приложение на смартфоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Fotolia / georgejmclittle
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Крупным сотовым операторам стоит подумать над разработкой максимально низких тарифов, которые бы учитывали основные потребности пенсионеров, заявил РИА Новости член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев.
"У большинства наших граждан с возрастом сильно сужается круг общения. Они реже встречаются с друзьями и в целом становятся менее мобильными. Общение по телефону становится для них не просто отдушиной, а важным ресурсом для поддержания душевного здоровья. Им нужна возможность в любой момент позвонить близким, не считая минуты – это отражается на качестве их жизни. К сожалению, небольшая пенсия заставляет значительно экономить, в том числе на мобильной связи. Многие попросту не могут позволить себе тарифы с желаемым количеством минут и гигабайтов для общения в мессенджерах", – рассказал Нифантьев.
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По его мнению, пенсионеры заслуживают такую меру поддержки, как максимально доступная мобильная связь, а сотовые операторы в партнерстве с государством вполне могут взять на себя эту социальную нагрузку.
"Разумеется, многие сотовые операторы идут навстречу своим клиентам с разным достатком, разрабатывая различные семейные тарифы. Кроме того, они дают возможность выбрать любимый номер, на который в рамках своего тарифа можно звонить бесплатно. Но этих мер явно недостаточно. Считаю, что сотовые операторы должны разработать специальные льготные тарифы с учетом основных потребностей пенсионеров, в том числе общения в мессенджерах с возможностью видеосвязи. А государство, в свою очередь, сможет полностью или частично их субсидировать", – добавил Нифантьев.
 
РоссияПенсионерымобильная связьОбщественная палата РФТехнологииОбщество
 
 
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