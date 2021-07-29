https://ria.ru/20210729/obostrenie-1743423024.html

В Кремле прокомментировали обострение на армяно-азербайджанской границе

В Кремле прокомментировали обострение на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 29.07.2021

В Кремле прокомментировали обострение на армяно-азербайджанской границе

В Кремле знают об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T12:49

2021-07-29T12:49

2021-07-29T15:24

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

минобороны азербайджана

минобороны армении

одкб

дмитрий песков

владимир путин

азербайджан

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Кремле знают об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что российские представители приложили немало усилий, чтобы восстановить режим прекращения огня.Кроме того, по его словам, Россия сотрудничает с Ереваном и Баку по реализации трехсторонних договоренностей.На просьбу уточнить, готова ли Москва выполнить просьбу исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна о размещении на границе с Азербайджаном российских пограничников, Песков заявил, что контакты продолжаются. От дальнейших комментариев он отказался.Отношения между республиками очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.После этого началась демаркация рубежей, вылившаяся в очередной кризис, пик которого пришелся на май.Накануне Армения заявила, что в перестрелке на границе погибли три человека и ранены пятеро, с азербайджанской стороны тоже были пострадавшие. Позже при посредничестве Москвы стороны договорились о перемирии, но сегодня огонь возобновился.

https://ria.ru/20210729/mirotvortsy-1743387854.html

россия

азербайджан

армения

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