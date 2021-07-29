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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210729/obostrenie-1743423024.html
В Кремле прокомментировали обострение на армяно-азербайджанской границе
В Кремле прокомментировали обострение на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 29.07.2021
В Кремле прокомментировали обострение на армяно-азербайджанской границе
В Кремле знают об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:49
2021-07-29T15:24
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
минобороны азербайджана
минобороны армении
одкб
дмитрий песков
владимир путин
азербайджан
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Кремле знают об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что российские представители приложили немало усилий, чтобы восстановить режим прекращения огня.Кроме того, по его словам, Россия сотрудничает с Ереваном и Баку по реализации трехсторонних договоренностей.На просьбу уточнить, готова ли Москва выполнить просьбу исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна о размещении на границе с Азербайджаном российских пограничников, Песков заявил, что контакты продолжаются. От дальнейших комментариев он отказался.Отношения между республиками очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.После этого началась демаркация рубежей, вылившаяся в очередной кризис, пик которого пришелся на май.Накануне Армения заявила, что в перестрелке на границе погибли три человека и ранены пятеро, с азербайджанской стороны тоже были пострадавшие. Позже при посредничестве Москвы стороны договорились о перемирии, но сегодня огонь возобновился.
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азербайджан
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россия, никол пашинян, минобороны азербайджана, минобороны армении, одкб, дмитрий песков, владимир путин, азербайджан, армения, в мире
12:49 29.07.2021 (обновлено: 15:24 29.07.2021)
 
В Кремле прокомментировали обострение на армяно-азербайджанской границе

Пресс-секретарь президента Песков прокомментировал обострение на армяно-азербайджанской границе

© AFP 2021 / Karen MinasyanФлаги Армении и Азербайджана на границе между странами
Флаги Армении и Азербайджана на границе между странами - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© AFP 2021 / Karen Minasyan
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Кремле знают об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что российские представители приложили немало усилий, чтобы восстановить режим прекращения огня.
"Работа продолжается", — добавил чиновник.
Кроме того, по его словам, Россия сотрудничает с Ереваном и Баку по реализации трехсторонних договоренностей.
На просьбу уточнить, готова ли Москва выполнить просьбу исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна о размещении на границе с Азербайджаном российских пограничников, Песков заявил, что контакты продолжаются. От дальнейших комментариев он отказался.
Российские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
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Отношения между республиками очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.
После этого началась демаркация рубежей, вылившаяся в очередной кризис, пик которого пришелся на май.
Накануне Армения заявила, что в перестрелке на границе погибли три человека и ранены пятеро, с азербайджанской стороны тоже были пострадавшие. Позже при посредничестве Москвы стороны договорились о перемирии, но сегодня огонь возобновился.
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииОДКБДмитрий ПесковВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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