https://ria.ru/20210729/novovvedeniya-1743464731.html

В Госдуме рассказали об изменениях в жизни россиян в августе

В Госдуме рассказали об изменениях в жизни россиян в августе - РИА Новости, 30.07.2021

В Госдуме рассказали об изменениях в жизни россиян в августе

В России в августе вступят в силу несколько новых законов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-29T16:02

2021-07-29T16:02

2021-07-30T01:42

россия

дальневосточный гектар

осаго

дальний восток

госдума рф

вячеслав володин

общество

политика

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В России в августе вступят в силу несколько новых законов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.Полный перечень нововведений представлен на сайте нижней палаты.Спортивный вычетРоссияне смогут получать налоговый вычет на занятия спортом. Это означает, что они смогут вернуть часть денег, потраченных в спортивных секциях, фитнес-клубах, бассейнах, спортзалах и так далее. Расходы нужно будет подтвердить соответствующими документами — копией договора на оказание услуг и кассовым чеком.Сумма возмещения вместе с другими социальными вычетами не может превышать 120 тысяч рублей в год, то есть максимальный вычет составит 15,6 тысячи рублей в год.Эта мера коснется доходов, полученных с 1 января 2022 года, и будет распространяться как на самих граждан, так и на их детей. Володин напомнил, что уже есть подобные вычеты, например на лечение, обучение, покупку недвижимости, и все они стимулируют развитие экономики.Дальневосточный гектарУчастники программы "Дальневосточный гектар", которые успели освоить полученную землю, оформить ее в собственность или аренду, получат право на дополнительный участок.Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, такая мера позволит более активно вовлекать в хозяйственный оборот неиспользованные земли как в Дальневосточном федеральном округе, так и в Арктической зоне.Программу "Дальневосточный гектар", позволяющая россиянам выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке, запустили в 2016 году. За время ее работы участки получили более 90 тысяч человек.Охота и животный мирПоправки к законам "О животном мире" и "Об охоте" устраняют противоречия в практике применения этих документов. В частности, главы регионов смогут сами определять виды разрешенной охоты, ее сроки, допустимое оружие и другие условия после согласования с Минприроды.Если наблюдается постоянное значительное снижение численности какого-либо вида в течение не менее трех лет, охоту на таких животных будут запрещать. Кроме того, начинает действовать положение о государственном кадастре животного мира.Изменения в налоговых выплатахФизические лица, не являющиеся налоговыми резидентами России, больше не будут платить налог на доходы от государственных и муниципальных ценных бумаг.Регионы получат право устанавливать пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности.С августа сдвигаются даты уплаты налога на прибыль для организаций культуры. Это касается библиотек, архивов, музеев и других учреждений. Они также больше не должны выплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль за 2020-2021 годы.Оформление ОСАГОАвтомобилистам для получения полиса ОСАГО больше не нужно будет подтверждать прохождение техосмотра машины и предъявлять диагностическую карту. Это правило вступит в силу с 22 августа.По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ГИБДД, автостраховщики и Банк России согласились с тем, что обязательное автострахование не должно быть увязано с техническим осмотром и диагностической картой. Вокруг них, отметил депутат, сложился определенный незаконный бизнес. Кроме того, есть и такая проблема — недостаток станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона.В результате, пояснил Аксаков, люди вынуждены покупать диагностические карты. Поэтому, по его словам, незачем привязывать получение документа об обязательном страховании автогражданской ответственности к диагностической карте и техосмотру. Лица без гражданстваЛюди без гражданства, долгое время находящиеся в России, будут получать временные удостоверения личности. Их будут выдавать на десять лет. Те, кто получит такое удостоверение, смогут работать без оформления разрешительных документов. Если обладатель документа получит иностранное гражданство или ВНЖ, то удостоверение аннулируют, а бывший владелец должен будет выехать из России в течение 15 дней. Аннулирование также возможно в случае предоставления неверных сведений или подачи поддельных документов. Звуковая рекламаВ августе вступает в силу запрет на распространение звуковой рекламы с использованием колонок и другой техники, монтируемой на крыши и стены.Эта мера направлена прежде всего на защиту права граждан на комфортную среду, пояснил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. По его словам, формально такая реклама не нарушала норм СанПиН, но вносила дискомфорт в жизнь людей, а отсутствие регламентации привело к злоупотреблениям со стороны рекламораспространителей."Звуковая реклама стала навязчивой. Теперь этот пробел в законодательстве устранен", — заключил Огуль.Визы для иностранцев Иностранные граждане смогут получить российскую визу сроком на полгода.Для этого им следует забронировать жилье, входящее в единый перечень классифицированных гостиниц, или предъявить приглашение от туроператора из специального единого реестра.Ранее туристические визы выдавали сроком на месяц или на полгода в зависимости от того, на какой срок выдают визы страны гражданства туристов, то есть на принципах взаимности. Как отмечали в правительстве, новые правила будут способствовать развитию туристической отрасли России.

https://ria.ru/20210724/vychet-1742658012.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/arktika-1738965530.html

https://realty.ria.ru/20210716/zhile-1741605715.html

https://ria.ru/20210719/to-1741798127.html

https://ria.ru/20210727/viza-1743090045.html

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россия, дальневосточный гектар, осаго, дальний восток, госдума рф, вячеслав володин, общество, политика