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Нижегородская область
https://ria.ru/20210729/nizhniy-1743524234.html
В Нижегородской области выделят средства на расселение аварийного фонда
В Нижегородской области выделят средства на расселение аварийного фонда - РИА Новости, 29.07.2021
В Нижегородской области выделят средства на расселение аварийного фонда
Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали инициативу губернатора Глеба Никитина о выделении 366,2 миллиона рублей межбюджетных... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T22:16
2021-07-29T22:16
нижегородская область
россия
жилье
глеб никитин
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали инициативу губернатора Глеба Никитина о выделении 366,2 миллиона рублей межбюджетных субсидий муниципалитетам для переселения граждан из аварийного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующее решение было принято на заседании регионального парламента в четверг."Средства будут направлены на оплату разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и стоимостью, рассчитанной по действующей региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на оплату разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной программой", - говорится в сообщении.Никитин подчеркнул, что на необходимость выделения этих средств неоднократно обращали внимание главы муниципалитетов. "В 2019-2020 годах мы показали хорошие темпы расселения, перевыполнили план. Сегодня на заседании регионального парламента были приняты поправки в закон о бюджете, которые мы давно обсуждали с муниципалитетами. Мы полностью ликвидировали дефицит, чтобы обеспечить муниципалитеты в 2021 году всеми необходимыми ресурсами для решения этого вопроса", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Глава региона добавил, что минстрой Нижегородской области работает над переформированием программы, чтобы расселить признанный аварийным до 2017 года жилой фонд не к концу 2025 года, а раньше - к концу 2023 года. Благодаря программе расселения из аварийного фонда в новые квартиры с 2019 года по сегодняшний день уже переселились 2460 нижегородцев. До конца реализации программы в новое жилье переедут еще 11 458 человек.
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россия, жилье, глеб никитин, нижегородская область, общество
22:16 29.07.2021
 
В Нижегородской области выделят средства на расселение аварийного фонда

Нижегородским муниципалитетам выделят средства на расселение аварийного фонда

© Фото : BestalexНижний Новгород, памятник Кузьме Минину и Дмитриевская башня Кремля
Нижний Новгород, памятник Кузьме Минину и Дмитриевская башня Кремля - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Фото : Bestalex
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали инициативу губернатора Глеба Никитина о выделении 366,2 миллиона рублей межбюджетных субсидий муниципалитетам для переселения граждан из аварийного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующее решение было принято на заседании регионального парламента в четверг.
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"Средства будут направлены на оплату разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и стоимостью, рассчитанной по действующей региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на оплату разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной программой", - говорится в сообщении.
Никитин подчеркнул, что на необходимость выделения этих средств неоднократно обращали внимание главы муниципалитетов. "В 2019-2020 годах мы показали хорошие темпы расселения, перевыполнили план. Сегодня на заседании регионального парламента были приняты поправки в закон о бюджете, которые мы давно обсуждали с муниципалитетами. Мы полностью ликвидировали дефицит, чтобы обеспечить муниципалитеты в 2021 году всеми необходимыми ресурсами для решения этого вопроса", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Глава региона добавил, что минстрой Нижегородской области работает над переформированием программы, чтобы расселить признанный аварийным до 2017 года жилой фонд не к концу 2025 года, а раньше - к концу 2023 года. Благодаря программе расселения из аварийного фонда в новые квартиры с 2019 года по сегодняшний день уже переселились 2460 нижегородцев. До конца реализации программы в новое жилье переедут еще 11 458 человек.
 
Нижегородская областьРоссияЖильеГлеб НикитинНижегородская областьОбщество
 
 
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