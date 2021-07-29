https://ria.ru/20210729/nizhniy-1743524234.html

В Нижегородской области выделят средства на расселение аварийного фонда

В Нижегородской области выделят средства на расселение аварийного фонда - РИА Новости, 29.07.2021

В Нижегородской области выделят средства на расселение аварийного фонда

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали инициативу губернатора Глеба Никитина о выделении 366,2 миллиона рублей межбюджетных... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T22:16

2021-07-29T22:16

2021-07-29T22:16

нижегородская область

россия

жилье

глеб никитин

нижегородская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали инициативу губернатора Глеба Никитина о выделении 366,2 миллиона рублей межбюджетных субсидий муниципалитетам для переселения граждан из аварийного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующее решение было принято на заседании регионального парламента в четверг."Средства будут направлены на оплату разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и стоимостью, рассчитанной по действующей региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на оплату разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной программой", - говорится в сообщении.Никитин подчеркнул, что на необходимость выделения этих средств неоднократно обращали внимание главы муниципалитетов. "В 2019-2020 годах мы показали хорошие темпы расселения, перевыполнили план. Сегодня на заседании регионального парламента были приняты поправки в закон о бюджете, которые мы давно обсуждали с муниципалитетами. Мы полностью ликвидировали дефицит, чтобы обеспечить муниципалитеты в 2021 году всеми необходимыми ресурсами для решения этого вопроса", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Глава региона добавил, что минстрой Нижегородской области работает над переформированием программы, чтобы расселить признанный аварийным до 2017 года жилой фонд не к концу 2025 года, а раньше - к концу 2023 года. Благодаря программе расселения из аварийного фонда в новые квартиры с 2019 года по сегодняшний день уже переселились 2460 нижегородцев. До конца реализации программы в новое жилье переедут еще 11 458 человек.

https://ria.ru/20210727/nizhniy-1743176639.html

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россия, жилье, глеб никитин, нижегородская область, общество