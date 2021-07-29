https://ria.ru/20210729/moskva-1743402072.html

Заммэра Москвы: подготовка города к зиме идет по графику

Заммэра Москвы: подготовка города к зиме идет по графику - РИА Новости, 29.07.2021

Заммэра Москвы: подготовка города к зиме идет по графику

Подготовка объектов городского хозяйства Москвы к прохождению осенне-зимнего периода идет в соответствии с графиком, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:16

2021-07-29T11:16

2021-07-29T11:16

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155307/53/1553075384_0:103:2005:1231_1920x0_80_0_0_3adf281efdb78d21c963a79d77ad0489.jpg

МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. Подготовка объектов городского хозяйства Москвы к прохождению осенне-зимнего периода идет в соответствии с графиком, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что к наступлению холодов в Москве подготовят свыше 73 тысяч зданий."Город проходит нормальный период подготовки к осенне-зимнему периоду, необходимо подготовить большое количество объектов городского хозяйства. Одних зданий у нас более 73,5 тысячи, еще 55 тысяч километров различных подземных коммуникаций, более 115 километров электросетей", - рассказал Бирюков.По его словам, город готов к любым погодным условиям предстоящей зимой и бесперебойному обеспечению москвичей теплоснабжением, горячей водой и другими ресурсами. В распоряжении коммунальных служб - более 23,5 тысячи единиц спецтехники, включая 18 тысяч снегоуборочных машин.Он отметил, что за последние десять лет мощность московских снегосплавных пунктов выросла более чем в два раза – до 650 тысяч кубометров. Кроме того, в резерве находятся 30 мобильных снегосплавных пунктов. По словам заммэра, этого достаточно, как и средств техники и механизации, для утилизации снега.

https://ria.ru/20210602/naberezhnye-1735222099.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва