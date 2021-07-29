https://ria.ru/20210729/moskva-1743402072.html
Заммэра Москвы: подготовка города к зиме идет по графику
Заммэра Москвы: подготовка города к зиме идет по графику - РИА Новости, 29.07.2021
Заммэра Москвы: подготовка города к зиме идет по графику
Подготовка объектов городского хозяйства Москвы к прохождению осенне-зимнего периода идет в соответствии с графиком, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:16
2021-07-29T11:16
2021-07-29T11:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. Подготовка объектов городского хозяйства Москвы к прохождению осенне-зимнего периода идет в соответствии с графиком, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что к наступлению холодов в Москве подготовят свыше 73 тысяч зданий."Город проходит нормальный период подготовки к осенне-зимнему периоду, необходимо подготовить большое количество объектов городского хозяйства. Одних зданий у нас более 73,5 тысячи, еще 55 тысяч километров различных подземных коммуникаций, более 115 километров электросетей", - рассказал Бирюков.По его словам, город готов к любым погодным условиям предстоящей зимой и бесперебойному обеспечению москвичей теплоснабжением, горячей водой и другими ресурсами. В распоряжении коммунальных служб - более 23,5 тысячи единиц спецтехники, включая 18 тысяч снегоуборочных машин.Он отметил, что за последние десять лет мощность московских снегосплавных пунктов выросла более чем в два раза – до 650 тысяч кубометров. Кроме того, в резерве находятся 30 мобильных снегосплавных пунктов. По словам заммэра, этого достаточно, как и средств техники и механизации, для утилизации снега.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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петр бирюков, москва
МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. Подготовка объектов городского хозяйства Москвы к прохождению осенне-зимнего периода идет в соответствии с графиком, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что к наступлению холодов в Москве подготовят свыше 73 тысяч зданий.
"Город проходит нормальный период подготовки к осенне-зимнему периоду, необходимо подготовить большое количество объектов городского хозяйства. Одних зданий у нас более 73,5 тысячи, еще 55 тысяч километров различных подземных коммуникаций, более 115 километров электросетей", - рассказал Бирюков.
По его словам, город готов к любым погодным условиям предстоящей зимой и бесперебойному обеспечению москвичей теплоснабжением, горячей водой и другими ресурсами. В распоряжении коммунальных служб - более 23,5 тысячи единиц спецтехники, включая 18 тысяч снегоуборочных машин.
"Этого достаточно, чтобы мы справились с очисткой городских территорий при необходимости. Прошли периоды, когда в Москве за сутки выпадало до 50 миллиметров снега, и задачи по уборке достойно решались", - подчеркнул Бирюков.
Он отметил, что за последние десять лет мощность московских снегосплавных пунктов выросла более чем в два раза – до 650 тысяч кубометров. Кроме того, в резерве находятся 30 мобильных снегосплавных пунктов. По словам заммэра, этого достаточно, как и средств техники и механизации, для утилизации снега.