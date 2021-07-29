https://ria.ru/20210729/lukashenko-1743504018.html

Лукашенко утвердил программу социально-экономического развития Белоруссии

Лукашенко утвердил программу социально-экономического развития Белоруссии - РИА Новости, 29.07.2021

Лукашенко утвердил программу социально-экономического развития Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом утвердил программу социально-экономического развития страны до 2025 года, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T19:10

2021-07-29T19:10

2021-07-29T19:10

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом утвердил программу социально-экономического развития страны до 2025 года, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера."Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №292, которым утверждена программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, основные положения которой одобрены шестым Всебелорусским народным собранием. Программой определены цели, задачи, приоритетные направления социально-экономического развития страны на пятилетие, меры по их реализации, целевые индикаторы развития отраслей, сфер экономики и регионов, а также ожидаемые результаты", - говорится в сообщении на сайте президента.Отмечается, что главной целью программы выбрано обеспечение стабильности в обществе и роста благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека."Развитие Беларуси будет основываться на таких приоритетах, как счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер, направленных на укрепление взаимного доверия между государством и обществом, государством и человеком, государством и бизнесом", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, для этого программой предусмотрено решение наиболее актуальных для каждого гражданина страны вопросов: доходы, занятость, доступное жилье, безопасный транспорт, доступные и высокотехнологичные услуги в здравоохранении, качественное образование, развитие регионов, при этом основой для благополучия людей станет рост доходов на 20,2%.Как указывается в сообщении, для повышения качества госуправления намечен переход к полноценной отраслевой политике. В частности, сделан акцент на разработку стратегий развития отраслей, продвижение интересов предприятий всех форм собственности, прежде всего - на внешних рынках."Итогом реализации программы станет качественно новый уровень экономического развития государства, и соответственно, благосостояния и качества жизни людей", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20210722/dekret-1742424274.html

https://ria.ru/20210727/lukashenko-1743075711.html

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александр лукашенко, белоруссия, в мире