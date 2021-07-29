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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210729/lolita-1743480146.html
Лолита смогла встретиться с дочерью из Украины после двух лет разлуки
Лолита смогла встретиться с дочерью из Украины после двух лет разлуки - РИА Новости, 29.07.2021
Лолита смогла встретиться с дочерью из Украины после двух лет разлуки
После двух лет разлуки Лолита Милявская встретилась с дочерью Евой, которая живет на Украине. Об этом певица сообщила в личном микроблоге. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T21:57
2021-07-29T21:57
шоубиз
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лолита милявская
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. После двух лет разлуки Лолита Милявская встретилась с дочерью Евой, которая живет на Украине. Об этом певица сообщила в личном микроблоге. "Академия, экзамены, пандемия и в результате почти два года не видела дочь. Еще и запрет въезда на Украину. Хорошо, что есть нейтральная полоса в виде Болгарии, которую недавно открыли", — пишет исполнительница. Лолита также опубликовала ролик, в котором показана ее дочь. Видео, вероятно, записывала исполнительница, так как за кадром слышен ее голос. "Красоточка моя. Мой ребеночек подрос за то время, что я тебя не видела", — говорит Милявская.Пользователи порадовались воссоединению матери и дочери. "Счастья вам", "Очень за вас рада, девочки!", "Счастье вам и здоровья. Евочке успехов во всем", "Встречи с мамочкой как отдельный вид удовольствия", — пишут фанаты в комментариях. Лолита родила дочь 3 ноября 1998 года.Недавно певица снялась в ролике о Ленине и высказалась о его Мавзолее.
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знаменитости, лолита милявская, дети
21:57 29.07.2021
 

Лолита смогла встретиться с дочерью из Украины после двух лет разлуки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. После двух лет разлуки Лолита Милявская встретилась с дочерью Евой, которая живет на Украине. Об этом певица сообщила в личном микроблоге.
"Академия, экзамены, пандемия и в результате почти два года не видела дочь. Еще и запрет въезда на Украину. Хорошо, что есть нейтральная полоса в виде Болгарии, которую недавно открыли", — пишет исполнительница.
Лолита также опубликовала ролик, в котором показана ее дочь. Видео, вероятно, записывала исполнительница, так как за кадром слышен ее голос. "Красоточка моя. Мой ребеночек подрос за то время, что я тебя не видела", — говорит Милявская.
Пользователи порадовались воссоединению матери и дочери. "Счастья вам", "Очень за вас рада, девочки!", "Счастье вам и здоровья. Евочке успехов во всем", "Встречи с мамочкой как отдельный вид удовольствия", — пишут фанаты в комментариях.
Лолита родила дочь 3 ноября 1998 года.
Недавно певица снялась в ролике о Ленине и высказалась о его Мавзолее.
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
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