https://ria.ru/20210729/lolita-1743480146.html

Лолита смогла встретиться с дочерью из Украины после двух лет разлуки

Лолита смогла встретиться с дочерью из Украины после двух лет разлуки - РИА Новости, 29.07.2021

Лолита смогла встретиться с дочерью из Украины после двух лет разлуки

После двух лет разлуки Лолита Милявская встретилась с дочерью Евой, которая живет на Украине. Об этом певица сообщила в личном микроблоге. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T21:57

2021-07-29T21:57

2021-07-29T21:57

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. После двух лет разлуки Лолита Милявская встретилась с дочерью Евой, которая живет на Украине. Об этом певица сообщила в личном микроблоге. "Академия, экзамены, пандемия и в результате почти два года не видела дочь. Еще и запрет въезда на Украину. Хорошо, что есть нейтральная полоса в виде Болгарии, которую недавно открыли", — пишет исполнительница. Лолита также опубликовала ролик, в котором показана ее дочь. Видео, вероятно, записывала исполнительница, так как за кадром слышен ее голос. "Красоточка моя. Мой ребеночек подрос за то время, что я тебя не видела", — говорит Милявская.Пользователи порадовались воссоединению матери и дочери. "Счастья вам", "Очень за вас рада, девочки!", "Счастье вам и здоровья. Евочке успехов во всем", "Встречи с мамочкой как отдельный вид удовольствия", — пишут фанаты в комментариях. Лолита родила дочь 3 ноября 1998 года.Недавно певица снялась в ролике о Ленине и высказалась о его Мавзолее.

https://ria.ru/20210522/pensiya-1733465744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, лолита милявская, дети