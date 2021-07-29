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В России за сутки выписали 20 834 человека после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 20 834 человека после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2021
В России за сутки выписали 20 834 человека после лечения от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 20 834 человека после COVID-19, за все время - 5 568 363, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:33
2021-07-29T11:33
2021-07-29T11:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 20 834 человека после COVID-19, за все время - 5 568 363, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 834 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 568 363", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 5060, Санкт-Петербурге - 1987, Подмосковье - 1946.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
11:33 29.07.2021 (обновлено: 11:34 29.07.2021)
В России за сутки выписали 20 834 человека после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 20 834 человека после лечения от COVID-19