https://ria.ru/20210729/koronavirus-1743406123.html

В Москве выявили 3356 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 3356 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2021

В Москве выявили 3356 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 3356, Санкт-Петербурге - 1925, Подмосковье - 1325, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:33

2021-07-29T11:33

2021-07-29T11:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 3356, Санкт-Петербурге - 1925, Подмосковье - 1325, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 3356, Санкт-Петербург - 1925, Московская область - 1325", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 30, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 11.

https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743318082.html

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество