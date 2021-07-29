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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210729/koronavirus-1743406123.html
В Москве выявили 3356 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 3356 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2021
В Москве выявили 3356 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 3356, Санкт-Петербурге - 1925, Подмосковье - 1325, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:33
2021-07-29T11:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 3356, Санкт-Петербурге - 1925, Подмосковье - 1325, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 3356, Санкт-Петербург - 1925, Московская область - 1325", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 30, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 11.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
11:33 29.07.2021
 
В Москве выявили 3356 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 3356 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМедик идет по коридору госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре
Медик идет по коридору госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 3356, Санкт-Петербурге - 1925, Подмосковье - 1325, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва - 3356, Санкт-Петербург - 1925, Московская область - 1325", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 30, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 11.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Магаданская областьОбщество
 
 
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