https://ria.ru/20210729/koronavirus-1743406123.html
В Москве выявили 3356 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 3356 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2021
В Москве выявили 3356 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 3356, Санкт-Петербурге - 1925, Подмосковье - 1325, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:33
2021-07-29T11:33
2021-07-29T11:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
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магаданская область
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 3356, Санкт-Петербурге - 1925, Подмосковье - 1325, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 3356, Санкт-Петербург - 1925, Московская область - 1325", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 30, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 11.
https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743318082.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
В Москве выявили 3356 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 3356 новых случаев COVID-19