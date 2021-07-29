https://ria.ru/20210729/koronavirus-1743405781.html

В России выявили 23 270 новых случаев COVID-19

В России выявили 23 270 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2021

В России выявили 23 270 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 23 270 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:32

2021-07-29T11:32

2021-07-29T12:55

коронавирус covid-19

общество

распространение коронавируса

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россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 23 270 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 22 420 инфицированных. Темп прироста ускорился с 0,36 до 0,38 процента. Умерли 799 человек, выписались после лечения — 20 834.Заразившихся выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 3356 (накануне было 2445). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1925 случаев, в Подмосковье — 1325, в Нижегородской области — 537, в Свердловской — 499, в Красноярском крае — 488, в Воронежской области — 481, в Пермском крае — 446, в Самарской области — 412, в Ростовской — 403.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе и на Чукотке — по 11.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 218 502 человека, из них 156 977 умерли, 5 568 363 пациента вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 195,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приблизилось к 196 миллионам. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, занимает в этом списке четвертое место.

https://radiosputnik.ria.ru/20210729/ptsr-1743298758.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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