Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210729/koronavirus-1743405781.html
В России выявили 23 270 новых случаев COVID-19
В России выявили 23 270 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2021
В России выявили 23 270 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 23 270 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:32
2021-07-29T12:55
коронавирус covid-19
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 23 270 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 22 420 инфицированных. Темп прироста ускорился с 0,36 до 0,38 процента. Умерли 799 человек, выписались после лечения — 20 834.Заразившихся выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 3356 (накануне было 2445). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1925 случаев, в Подмосковье — 1325, в Нижегородской области — 537, в Свердловской — 499, в Красноярском крае — 488, в Воронежской области — 481, в Пермском крае — 446, в Самарской области — 412, в Ростовской — 403.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе и на Чукотке — по 11.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 218 502 человека, из них 156 977 умерли, 5 568 363 пациента вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 195,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приблизилось к 196 миллионам. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, занимает в этом списке четвертое место.
https://radiosputnik.ria.ru/20210729/ptsr-1743298758.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_bde56b44aab1774ba65355c70b69bf14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество
11:32 29.07.2021 (обновлено: 12:55 29.07.2021)
 
В России выявили 23 270 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 23 270 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 23 270 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 22 420 инфицированных. Темп прироста ускорился с 0,36 до 0,38 процента. Умерли 799 человек, выписались после лечения — 20 834.
Лаборатория научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве
04:00Сказано в эфире
Насколько точны ПЦР-тесты на коронавирус?
Заразившихся выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 3356 (накануне было 2445). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1925 случаев, в Подмосковье — 1325, в Нижегородской области — 537, в Свердловской — 499, в Красноярском крае — 488, в Воронежской области — 481, в Пермском крае — 446, в Самарской области — 412, в Ростовской — 403.
Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе и на Чукотке — по 11.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 218 502 человека, из них 156 977 умерли, 5 568 363 пациента вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 195,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приблизилось к 196 миллионам. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, занимает в этом списке четвертое место.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ОбществоКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Турции эвакуируют отели в Мармарисе из-за лесных пожаров
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
15:01В центре Симферополя произошла массовая драка
15:00Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
15:00Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга
15:00Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения
14:59Украинский музыкант возмутился запретом выступать на русском языке
14:57Генерал ВСУ призвал готовиться к захвату Донбасса
14:57Электромобиль Tesla научили говорить на русском языке
14:57Волгоградец протаранил автомобиль с женой и детьми после ссоры
Лента новостейМолния