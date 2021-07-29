https://ria.ru/20210729/kapremont-1743426432.html

Программа капремонта затронет более двух тысяч домов Москвы в 2021 году

Программа капремонта затронет более двух тысяч домов Москвы в 2021 году - РИА Новости, 29.07.2021

Программа капремонта затронет более двух тысяч домов Москвы в 2021 году

Около 2,5 тысячи жилых домов в Москве включены в программу капитального ремонта в 2021 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:04

2021-07-29T13:04

2021-07-29T13:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. Около 2,5 тысячи жилых домов в Москве включены в программу капитального ремонта в 2021 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."В текущем году 2,5 тысячи жилых домов отремонтируют капитально, за прошедшие годы действия программы более 8 тысяч домов уже отремонтировано. Работы идут круглый год. Зимой ремонтируют все, что касается инженерных коммуникаций, в летний период ведутся работы по системам подачи тепла, воды и электроэнергии, чтобы в зимнее время не нарушать жизнедеятельность дома. Работы идут по графику, полагаем, что справимся с утвержденными задачами", - отметил Бирюков.Заммэра добавил, что в этом году в Москве также заменят около 3,5 тысячи лифтов в жилом фонде в рамках соответствующей программы. Он напомнил, что программа замены устаревших лифтов стартовала в 2011 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Тогда насчитывалось более 26 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации (более 25 лет)."Мы эту задачу выполнили еще в 2017 году. На сегодняшний день работаем в строгом соответствии с планом", - пояснил Бирюков.

https://ria.ru/20210729/moskva-1743402072.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва