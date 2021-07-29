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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210729/kapremont-1743426432.html
Программа капремонта затронет более двух тысяч домов Москвы в 2021 году
Программа капремонта затронет более двух тысяч домов Москвы в 2021 году - РИА Новости, 29.07.2021
Программа капремонта затронет более двух тысяч домов Москвы в 2021 году
Около 2,5 тысячи жилых домов в Москве включены в программу капитального ремонта в 2021 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:04
2021-07-29T13:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. Около 2,5 тысячи жилых домов в Москве включены в программу капитального ремонта в 2021 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."В текущем году 2,5 тысячи жилых домов отремонтируют капитально, за прошедшие годы действия программы более 8 тысяч домов уже отремонтировано. Работы идут круглый год. Зимой ремонтируют все, что касается инженерных коммуникаций, в летний период ведутся работы по системам подачи тепла, воды и электроэнергии, чтобы в зимнее время не нарушать жизнедеятельность дома. Работы идут по графику, полагаем, что справимся с утвержденными задачами", - отметил Бирюков.Заммэра добавил, что в этом году в Москве также заменят около 3,5 тысячи лифтов в жилом фонде в рамках соответствующей программы. Он напомнил, что программа замены устаревших лифтов стартовала в 2011 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Тогда насчитывалось более 26 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации (более 25 лет)."Мы эту задачу выполнили еще в 2017 году. На сегодняшний день работаем в строгом соответствии с планом", - пояснил Бирюков.
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петр бирюков, москва
13:04 29.07.2021
 

Программа капремонта затронет более двух тысяч домов Москвы в 2021 году

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабочие проводят ремонт жилого дома
Рабочие проводят ремонт жилого дома - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. Около 2,5 тысячи жилых домов в Москве включены в программу капитального ремонта в 2021 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"В текущем году 2,5 тысячи жилых домов отремонтируют капитально, за прошедшие годы действия программы более 8 тысяч домов уже отремонтировано. Работы идут круглый год. Зимой ремонтируют все, что касается инженерных коммуникаций, в летний период ведутся работы по системам подачи тепла, воды и электроэнергии, чтобы в зимнее время не нарушать жизнедеятельность дома. Работы идут по графику, полагаем, что справимся с утвержденными задачами", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
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Заммэра добавил, что в этом году в Москве также заменят около 3,5 тысячи лифтов в жилом фонде в рамках соответствующей программы. Он напомнил, что программа замены устаревших лифтов стартовала в 2011 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Тогда насчитывалось более 26 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации (более 25 лет).
"Мы эту задачу выполнили еще в 2017 году. На сегодняшний день работаем в строгом соответствии с планом", - пояснил Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
 
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