https://ria.ru/20210729/izvineniya-1743443430.html

Женщина, выгонявшая детей с аутизмом с площадки, извинилась, но не за это

Женщина, выгонявшая детей с аутизмом с площадки, извинилась, но не за это - РИА Новости, 29.07.2021

Женщина, выгонявшая детей с аутизмом с площадки, извинилась, но не за это

Женщина, которая прогоняла детей с особенностями развития с детской площадки в Санкт-Петербурге, попыталась извиниться и объяснить свою реакцию, передает... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T14:23

2021-07-29T14:23

2021-07-29T14:57

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Женщина, которая прогоняла детей с особенностями развития с детской площадки в Санкт-Петербурге, попыталась извиниться и объяснить свою реакцию, передает телеканал "ЛенТВ24".По ее словам, пришедших на площадку детей она не оскорбляла и ничего против них не имеет. "Одно дело, когда пришла мама с больным ребенком, будь то аутист или ребенок с синдромом Дауна, про этого одного ребенка я могу рассказать своей внучке, рассказать, что бывают такие детки", — пояснила Наталья.Однако она утверждает, что ее встревожило то, что воспитанников инклюзивного лагеря было много — около десяти человек.В начале недели организаторы инклюзивного лагеря для детей с аутизмом "Какая разница" обратились в полицию из-за того, что жительница ЖК "Балтийская жемчужина" оскорбила и попыталась прогнать воспитанников с детской площадки.Инцидент вызвал большой общественный резонанс. По мнению заместителя главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, некоторым людям до сих пор трудно адаптироваться к новой реальности, но надо учиться жить в одном мире с особенными детьми.

https://ria.ru/20200907/deti-s-invalidnostyu-1576789888.html

санкт-петербург

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2021

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"Вы здесь гулять не будете" – петербурженка выгоняет с площадки детей с особенностями «Уводите детей отсюда. Они пугают наших детей. Вы здесь гулять не будете». В Петербурге женщина попыталась выгнать с игровой площадки детей с особенностями развития. Там они гуляли с воспитателями центра помощи «Какая разница!», который находится рядом. На кадрах, опубликованных основательницей центра Валерией Катаевой, женщина ведёт себя агрессивно, хватает воспитателя за руки и пытается выбить телефон. При этом, по словам Катаевой, ребёнок женщины «качался на больших качелях» вместе с воспитанниками центра и «был искренне рад». Сотрудники центра уже обратились в полицию 2021-07-29T14:23 true PT1M27S

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санкт-петербург, происшествия