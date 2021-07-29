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МИД РФ рассчитывает на скорое открытие Италии для российских туристов
МИД РФ рассчитывает на скорое открытие Италии для российских туристов - РИА Новости, 29.07.2021
МИД РФ рассчитывает на скорое открытие Италии для российских туристов
Глава МИД РФ Сергей Лавров планирует поднять тему возобновления туризма между странами на рабочей встрече с коллегами из Италии, которая состоится в ближайшее... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:15
2021-07-29T15:15
2021-07-29T15:15
туризм
вакцина "спутник v"
россия
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новости - туризм
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
воз
евросоюз
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров планирует поднять тему возобновления туризма между странами на рабочей встрече с коллегами из Италии, которая состоится в ближайшее время, пишет Tourdom со ссылкой на заявление замминистра Сергея Вершинина.По словам дипломата, переговоры с ВОЗ о признании российской вакцины "Спутник V" уже близки к завершению. Если препарат одобрят, у наших соотечественников появится возможность посещать не только Италию, но и другие европейские страны на облегченных условиях. Пока же туристические поездки в Италию из России невозможны, несмотря на восстановление регулярного авиасообщения.Ранее министр культуры Италии Дарио Франческини заявил, что страна будет ждать общего решения Евросоюза относительно признания российских сертификатов о вакцинации и не пойдет по пути Греции или Кипра.
https://ria.ru/20210729/puteshestviya-1743330220.html
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вакцина "спутник v", россия, туристы, новости - туризм, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), воз, евросоюз, италия