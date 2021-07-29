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Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз - РИА Новости, 29.07.2021
Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
Двум свидетелям по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств, предоставили государственную защиту из-за РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:00
2021-07-29T15:00
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
хабаровский край
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Двум свидетелям по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств, предоставили государственную защиту из-за поступивших угроз, передает корреспондент РИА Новости из зала Первого апелляционного суда общей юрисдикции.Об этом рассказала в четверг прокурор Генпрокуратуры в ходе рассмотрения жалоб на продление Фургалу ареста до 7 октября."Двое свидетелей сообщали, что в их адрес поступали угрозы. Им была представлена защита", - заявила она, не уточняя имена.Защита сочла данную информацию недостоверной, так как каких-либо конкретных данных правоохранителями не представлено."Никаких угроз в адрес участников процесса не поступало, у нас нет никаких данных о том, что кто-либо принимал меры в отношении каких-либо лиц, кому-либо угрожавших. Источники правоохранительными органами не установлены", - сетовал адвокат Борис Кожемякин.Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.Вину не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20210527/furgal-1734346207.html
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровский край, происшествия
15:00 29.07.2021
 
Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз

Прокурор: двум свидетелям по делу Фургала предоставили госзащиту после сообщения об угрозах

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Двум свидетелям по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств, предоставили государственную защиту из-за поступивших угроз, передает корреспондент РИА Новости из зала Первого апелляционного суда общей юрисдикции.
Об этом рассказала в четверг прокурор Генпрокуратуры в ходе рассмотрения жалоб на продление Фургалу ареста до 7 октября.
"Двое свидетелей сообщали, что в их адрес поступали угрозы. Им была представлена защита", - заявила она, не уточняя имена.
Защита сочла данную информацию недостоверной, так как каких-либо конкретных данных правоохранителями не представлено.
"Никаких угроз в адрес участников процесса не поступало, у нас нет никаких данных о том, что кто-либо принимал меры в отношении каких-либо лиц, кому-либо угрожавших. Источники правоохранительными органами не установлены", - сетовал адвокат Борис Кожемякин.
Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.
Вину не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
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