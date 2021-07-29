https://ria.ru/20210729/evakuatsiya-1743454653.html

В Турции эвакуируют отели в Мармарисе из-за лесных пожаров

В Турции эвакуируют отели в Мармарисе из-за лесных пожаров - РИА Новости, 29.07.2021

В Турции эвакуируют отели в Мармарисе из-за лесных пожаров

Власти в турецком Мармарисе приступили к эвакуации местных жителей и туристов из отелей в районе, где бушует сильный лесной пожар, передает телеканал NTV. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:14

2021-07-29T15:14

2021-07-29T15:20

происшествия

в мире

мармарис

турция

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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Власти в турецком Мармарисе приступили к эвакуации местных жителей и туристов из отелей в районе, где бушует сильный лесной пожар, передает телеканал NTV.Как ранее заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе Мармариса.Телеканал показывает кадры, на которых видно, что лес горит в непосредственной близости от жилых домов и отелей. Отмечается, что их эвакуация идет в профилактических целях. Направление ветра дает надежду, что огонь не доберется до зданий.В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.

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мармарис

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Крупный лесной пожар в районе турецкого курорта Мармарис По меньшей мере один пожарный погиб при тушении крупного лесного пожара в районе популярного турецкого курорта Мармарис, сообщило главное управление лесного хозяйства Турции. 2021-07-29T15:14 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, в мире, мармарис, турция