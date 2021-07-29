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В Турции эвакуируют отели в Мармарисе из-за лесных пожаров
В Турции эвакуируют отели в Мармарисе из-за лесных пожаров - РИА Новости, 29.07.2021
В Турции эвакуируют отели в Мармарисе из-за лесных пожаров
Власти в турецком Мармарисе приступили к эвакуации местных жителей и туристов из отелей в районе, где бушует сильный лесной пожар, передает телеканал NTV. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:14
2021-07-29T15:20
происшествия
в мире
мармарис
турция
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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Власти в турецком Мармарисе приступили к эвакуации местных жителей и туристов из отелей в районе, где бушует сильный лесной пожар, передает телеканал NTV.Как ранее заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе Мармариса.Телеканал показывает кадры, на которых видно, что лес горит в непосредственной близости от жилых домов и отелей. Отмечается, что их эвакуация идет в профилактических целях. Направление ветра дает надежду, что огонь не доберется до зданий.В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.
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мармарис
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Крупный лесной пожар в районе турецкого курорта Мармарис
По меньшей мере один пожарный погиб при тушении крупного лесного пожара в районе популярного турецкого курорта Мармарис, сообщило главное управление лесного хозяйства Турции.
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происшествия, в мире, мармарис, турция
15:14 29.07.2021 (обновлено: 15:20 29.07.2021)
 
В Турции эвакуируют отели в Мармарисе из-за лесных пожаров

В Турции сообщили об эвакуации отелей в Мармарисе из-за лесных пожаров

Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Власти в турецком Мармарисе приступили к эвакуации местных жителей и туристов из отелей в районе, где бушует сильный лесной пожар, передает телеканал NTV.
Как ранее заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе Мармариса.
Лесной пожар в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
11:45
Число погибших при лесном пожаре в Анталье возросло до трех
Телеканал показывает кадры, на которых видно, что лес горит в непосредственной близости от жилых домов и отелей. Отмечается, что их эвакуация идет в профилактических целях. Направление ветра дает надежду, что огонь не доберется до зданий.
В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.
 
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