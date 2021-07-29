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Эвакуация туристов из Антальи не планируется, заявили в генконсульстве

Эвакуация туристов из Антальи не планируется, заявили в генконсульстве - РИА Новости, 29.07.2021

Эвакуация туристов из Антальи не планируется, заявили в генконсульстве

Основные туристические объекты в Анталье находятся вне зоны пожара, вопрос об эвакуации туристов не стоит, информация о пострадавших россиянах не поступала,... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T10:06

2021-07-29T10:06

2021-07-29T12:40

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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости, Алена Палажченко. Основные туристические объекты в Анталье находятся вне зоны пожара, вопрос об эвакуации туристов не стоит, информация о пострадавших россиянах не поступала, заявил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье в четверг.В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении около полудня сильного лесного пожара в районе Манавгата. По данным администрации провинции, в тушении пожара участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. По данным властей, один человек погиб, 62 обратились за медицинской помощью. Пожар в Манавгате взят под контроль."Мы внимательно следим за ситуацией. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска и им, по утверждению местных властей, с которыми поддерживаем постоянный контакт, ничего не угрожает. Поэтому вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался. На телефон экстренной связи генконсульства в течение ночи поступали одиночные обращения российских туристов, информировавших о гари и задымлении, о перебоях в электроснабжении", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по ситуации на утро 29 июля властям удалось справиться с очагами возгорания на большей части территории Манавгата и его окрестностей."Работы по пожаротушению продолжаются в горных районах уезда Аксеки. По данным правоохранительных органов, в результате стихийного бедствия погиб один, пострадали более 60 человек. Эвакуированы жители 18 жилых кварталов и деревень", - сказал представитель российской дипмиссии.

https://ria.ru/20210728/pozhar-1743318696.html

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новости - туризм, турция, в мире, россия, анталья (провинция)