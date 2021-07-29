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Глава ОДКБ прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Глава ОДКБ прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 29.07.2021
Глава ОДКБ прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана
ОДКБ обеспокоена опасностью дальнейшей эскалации напряженности на границе Армении и Азербайджана, призывает стороны использовать дипломатические методы для... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:32
2021-07-29T16:42
россия
станислав зась
одкб
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ОДКБ обеспокоена опасностью дальнейшей эскалации напряженности на границе Армении и Азербайджана, призывает стороны использовать дипломатические методы для урегулирования противоречий, заявил генсек организации Станислав Зась."Серьезную обеспокоенность вызывает опасность дальнейшей эскалации напряженности в регионе, что может негативно сказаться на выполнении договоренностей в трехстороннем формате, закрепленных в заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года", - говорится в заявлении Зася, опубликованном на сайте организации.Он также отметил, что в ОДКБ считают применение силы неприемлемым, а для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы."Приветствую усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе", - добавил Зась, также выразив соболезнования семьям погибших и пожелав выздоровления раненным.В среду возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня на границе. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном к Азербайджану участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.
https://ria.ru/20210729/granitsa-1743435449.html
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россия, станислав зась, одкб, азербайджан, армения, в мире
16:32 29.07.2021 (обновлено: 16:42 29.07.2021)
 
Глава ОДКБ прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Глава ОДКБ Зась заявил об обеспокоенности эскалацией напряженности на армяно-азербайджанской границе

© AFP 2021 / Karen MinasyanВоеннослужащие Армении на границе с Азербайджаном
Военнослужащие Армении на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© AFP 2021 / Karen Minasyan
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ОДКБ обеспокоена опасностью дальнейшей эскалации напряженности на границе Армении и Азербайджана, призывает стороны использовать дипломатические методы для урегулирования противоречий, заявил генсек организации Станислав Зась.
"Серьезную обеспокоенность вызывает опасность дальнейшей эскалации напряженности в регионе, что может негативно сказаться на выполнении договоренностей в трехстороннем формате, закрепленных в заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года", - говорится в заявлении Зася, опубликованном на сайте организации.
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Он также отметил, что в ОДКБ считают применение силы неприемлемым, а для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы.
"Приветствую усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе", - добавил Зась, также выразив соболезнования семьям погибших и пожелав выздоровления раненным.
В среду возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня на границе. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном к Азербайджану участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
10 ноября 2020, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
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РоссияСтанислав ЗасьОДКБАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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