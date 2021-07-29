https://ria.ru/20210729/eskalatsiya-1743473166.html
Глава ОДКБ прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Глава ОДКБ прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 29.07.2021
Глава ОДКБ прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана
ОДКБ обеспокоена опасностью дальнейшей эскалации напряженности на границе Армении и Азербайджана, призывает стороны использовать дипломатические методы для... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:32
2021-07-29T16:32
2021-07-29T16:42
россия
станислав зась
одкб
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743428305_0:0:2933:1650_1920x0_80_0_0_e0ea4b530b6ebc63588c932c2be5794f.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ОДКБ обеспокоена опасностью дальнейшей эскалации напряженности на границе Армении и Азербайджана, призывает стороны использовать дипломатические методы для урегулирования противоречий, заявил генсек организации Станислав Зась."Серьезную обеспокоенность вызывает опасность дальнейшей эскалации напряженности в регионе, что может негативно сказаться на выполнении договоренностей в трехстороннем формате, закрепленных в заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года", - говорится в заявлении Зася, опубликованном на сайте организации.Он также отметил, что в ОДКБ считают применение силы неприемлемым, а для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы."Приветствую усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе", - добавил Зась, также выразив соболезнования семьям погибших и пожелав выздоровления раненным.В среду возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня на границе. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном к Азербайджану участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.
https://ria.ru/20210729/granitsa-1743435449.html
россия
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743428305_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ee2468714ff794f2208ca4a095184c13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, станислав зась, одкб, азербайджан, армения, в мире
16:32 29.07.2021 (обновлено: 16:42 29.07.2021)
Глава ОДКБ прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Глава ОДКБ Зась заявил об обеспокоенности эскалацией напряженности на армяно-азербайджанской границе