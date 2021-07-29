https://ria.ru/20210729/donbass-1743450538.html
Генерал ВСУ призвал готовиться к захвату Донбасса
Генерал ВСУ призвал готовиться к захвату Донбасса - РИА Новости, 29.07.2021
Генерал ВСУ призвал готовиться к захвату Донбасса
Украине необходимо готовиться к силовому сценарию развития конфликта в Донбассе, заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире телеканала... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T14:57
2021-07-29T14:57
2021-07-29T14:57
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
минск
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армения
украина
в мире
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Украине необходимо готовиться к силовому сценарию развития конфликта в Донбассе, заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире телеканала "Наш"."Сейчас на Донбассе проходят боевые действия низкой интенсивности, но на примере столкновений между Азербайджаном и Арменией хочу показать – они вели переговоры так же в Минске почти тридцать лет. Там были конфликт малой интенсивности, но в прошлом году он перерос в локальную войну, к чему и Украине нужно подготовиться", – сказал он.По мнению украинского генерала, стране необходимо готовить военный потенциал на случай провала попыток разрешить ситуацию дипломатическим путем."Посмотрим, насколько это мы сможем сейчас после встреч Зеленского с президентами США и России", — заключил Романенко.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже несколько документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
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ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, минск, сша, армения, украина, в мире
Генерал ВСУ призвал готовиться к захвату Донбасса
Экс-замначальника Генштаба ВСУ Романенко призвал готовиться к военному сценарию конфликта в Донбассе