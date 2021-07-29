Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210729/donbass-1743450538.html
Генерал ВСУ призвал готовиться к захвату Донбасса
Генерал ВСУ призвал готовиться к захвату Донбасса - РИА Новости, 29.07.2021
Генерал ВСУ призвал готовиться к захвату Донбасса
Украине необходимо готовиться к силовому сценарию развития конфликта в Донбассе, заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире телеканала... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T14:57
2021-07-29T14:57
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
минск
сша
армения
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148090/70/1480907079_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_dc379b25758c9158648ba27bf97bba2d.jpg
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Украине необходимо готовиться к силовому сценарию развития конфликта в Донбассе, заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире телеканала "Наш"."Сейчас на Донбассе проходят боевые действия низкой интенсивности, но на примере столкновений между Азербайджаном и Арменией хочу показать – они вели переговоры так же в Минске почти тридцать лет. Там были конфликт малой интенсивности, но в прошлом году он перерос в локальную войну, к чему и Украине нужно подготовиться", – сказал он.По мнению украинского генерала, стране необходимо готовить военный потенциал на случай провала попыток разрешить ситуацию дипломатическим путем."Посмотрим, насколько это мы сможем сейчас после встреч Зеленского с президентами США и России", — заключил Романенко.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже несколько документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
минск
сша
армения
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/148090/70/1480907079_319:0:2924:1954_1920x0_80_0_0_d6d411bf12789f90142f9be1b3756c83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, минск, сша, армения, украина, в мире
14:57 29.07.2021
 
Генерал ВСУ призвал готовиться к захвату Донбасса

Экс-замначальника Генштаба ВСУ Романенко призвал готовиться к военному сценарию конфликта в Донбассе

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкГенерал-лейтенант запаса, профессор, военный эксперт Игорь Романенко
Генерал-лейтенант запаса, профессор, военный эксперт Игорь Романенко - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Украине необходимо готовиться к силовому сценарию развития конфликта в Донбассе, заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире телеканала "Наш".
"Сейчас на Донбассе проходят боевые действия низкой интенсивности, но на примере столкновений между Азербайджаном и Арменией хочу показать – они вели переговоры так же в Минске почти тридцать лет. Там были конфликт малой интенсивности, но в прошлом году он перерос в локальную войну, к чему и Украине нужно подготовиться", – сказал он.
По мнению украинского генерала, стране необходимо готовить военный потенциал на случай провала попыток разрешить ситуацию дипломатическим путем.
"Посмотрим, насколько это мы сможем сейчас после встреч Зеленского с президентами США и России", — заключил Романенко.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже несколько документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 08:00
Единство русских — вернуть Донбассу Украину
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныМинскСШААрменияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Турции эвакуируют отели в Мармарисе из-за лесных пожаров
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
15:01В центре Симферополя произошла массовая драка
15:00Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
15:00Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга
15:00Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения
14:59Украинский музыкант возмутился запретом выступать на русском языке
14:57Генерал ВСУ призвал готовиться к захвату Донбасса
14:57Электромобиль Tesla научили говорить на русском языке
14:57Волгоградец протаранил автомобиль с женой и детьми после ссоры
14:54Регулятор ФРГ затруднился назвать сроки решения по заявке Nord Stream 2
14:46Полностью привиты от коронавируса 26 миллионов россиян, сообщил "Вектор"
Лента новостейМолния