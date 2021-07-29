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Ярославские власти выделили дополнительно 15 млн рублей на борьбу с COVID
Ярославские власти выделили дополнительно 15 млн рублей на борьбу с COVID - РИА Новости, 29.07.2021
Ярославские власти выделили дополнительно 15 млн рублей на борьбу с COVID
Правительство Ярославской области выделило дополнительно 15 миллионов рублей на борьбу с COVID-19, в частности, эти средства направят на оснащение больничных... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T19:28
2021-07-29T19:28
2021-07-29T19:28
ярославская область
коронавирус в россии
дмитрий миронов
здоровье - общество
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Правительство Ярославской области выделило дополнительно 15 миллионов рублей на борьбу с COVID-19, в частности, эти средства направят на оснащение больничных коек кислородом, сообщил журналистам губернатор региона Дмитрий Миронов.Ежедневно в регионе выявляют порядка 200 новых случаев заражения, около 100 человек ежедневно госпитализируют, рассказал губернатор. При этом, подчеркнул он, по возвращении жителей региона с летнего отдыха можно прогнозировать некоторый всплеск заболеваемости, хотя сейчас ситуация стабильная.По словам Миронова, "пугает и заставляет задуматься" тот факт, что в третью волну растет число пациентов, которые переносят заболевание в тяжелой и в крайне тяжелой форме.Он также призвал людей активнее вакцинироваться для скорейшей выработки коллективного иммунитета к COVID-19.
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ярославская область
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коронавирус в россии, дмитрий миронов, здоровье - общество, ярославская область
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости.
Правительство Ярославской области
выделило дополнительно 15 миллионов рублей на борьбу с COVID-19, в частности, эти средства направят на оснащение больничных коек кислородом, сообщил журналистам губернатор региона Дмитрий Миронов
.
"Исходя из статистики, можно констатировать, что ситуация в области стабилизировалась, мы вышли на определенное плато, и хорошо бы, конечно, чтобы эта ситуация у нас не форсировалась в сторону увеличения заболеваемости", - сказал Миронов.
Ежедневно в регионе выявляют порядка 200 новых случаев заражения, около 100 человек ежедневно госпитализируют, рассказал губернатор. При этом, подчеркнул он, по возвращении жителей региона с летнего отдыха можно прогнозировать некоторый всплеск заболеваемости, хотя сейчас ситуация стабильная.
По словам Миронова, "пугает и заставляет задуматься" тот факт, что в третью волну растет число пациентов, которые переносят заболевание в тяжелой и в крайне тяжелой форме.
"На данный момент порядка 190 человек находятся на ИВЛ и на кислородной поддержке. К сожалению, все они были не вакцинированы против коронавирусной инфекции. В связи с увеличением тяжелых больных мы приняли решение выделить из резервного фонда порядка 15 миллионов рублей для того, чтобы оснастить дополнительные койки кислородом", - рассказал глава региона.
Он также призвал людей активнее вакцинироваться для скорейшей выработки коллективного иммунитета к COVID-19.