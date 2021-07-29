https://ria.ru/20210729/borba-1743507132.html

Ярославские власти выделили дополнительно 15 млн рублей на борьбу с COVID

Ярославские власти выделили дополнительно 15 млн рублей на борьбу с COVID - РИА Новости, 29.07.2021

Ярославские власти выделили дополнительно 15 млн рублей на борьбу с COVID

Правительство Ярославской области выделило дополнительно 15 миллионов рублей на борьбу с COVID-19, в частности, эти средства направят на оснащение больничных... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T19:28

2021-07-29T19:28

2021-07-29T19:28

ярославская область

коронавирус в россии

дмитрий миронов

здоровье - общество

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Правительство Ярославской области выделило дополнительно 15 миллионов рублей на борьбу с COVID-19, в частности, эти средства направят на оснащение больничных коек кислородом, сообщил журналистам губернатор региона Дмитрий Миронов.Ежедневно в регионе выявляют порядка 200 новых случаев заражения, около 100 человек ежедневно госпитализируют, рассказал губернатор. При этом, подчеркнул он, по возвращении жителей региона с летнего отдыха можно прогнозировать некоторый всплеск заболеваемости, хотя сейчас ситуация стабильная.По словам Миронова, "пугает и заставляет задуматься" тот факт, что в третью волну растет число пациентов, которые переносят заболевание в тяжелой и в крайне тяжелой форме.Он также призвал людей активнее вакцинироваться для скорейшей выработки коллективного иммунитета к COVID-19.

https://ria.ru/20210721/otkhody-1742229662.html

ярославская область

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коронавирус в россии, дмитрий миронов, здоровье - общество, ярославская область