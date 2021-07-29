https://ria.ru/20210729/bolgariya-1743426197.html

Болгария изменила условия въезда для туристов из России

Болгария изменила условия въезда для туристов из России - РИА Новости, 29.07.2021

Болгария изменила условия въезда для туристов из России

Правительство Болгарии обновило условия въезда в страну: с 29 июля привитым россиянам больше не нужно сдавать ПЦР-тест, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:14

2021-07-29T13:14

2021-07-29T13:14

вакцина "спутник v"

куда поехать

виза

туризм

коронавирус covid-19

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

болгария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738407178_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a430c6c290c5624b73d6c99aaf8795d3.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Правительство Болгарии обновило условия въезда в страну: с 29 июля привитым россиянам больше не нужно сдавать ПЦР-тест, сообщает АТОР.Уточняется, что Россия все еще относится к "оранжевой" группе стран, однако дополнительные меры санитарно-эпидемиологического контроля для наших соотечественников отменены. Изменения вступают в силу сегодня и будут действовать до 31 августа 2021 года.Для въезда российским туристам нужно предъявить один из следующих документов: сертификат о вакцинации с данными загранпаспорта (с момента второй прививки должно пройти не менее 14 дней), отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия, справку о перенесенной коронавирусной инфекции (считается действительной, если человек переболел в течение последних 180 дней), либо результат экспресс-теста на антигены. Все документы должны быть на английском языке. Детям до 12 лет справки о тестировании на COVID-19 не нужны.Напомним, сейчас Консульство Болгарии в Москве оформляет визы не за 10 дней, как это было раньше, а за пять. Такие сроки рекомендовано выдерживать и визовым центрам в регионах.

https://ria.ru/20210727/bolgariya-1743051208.html

россия

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", куда поехать, виза, коронавирус covid-19, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, болгария