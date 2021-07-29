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Туризм
https://ria.ru/20210729/bolgariya-1743426197.html
Болгария изменила условия въезда для туристов из России
Болгария изменила условия въезда для туристов из России - РИА Новости, 29.07.2021
Болгария изменила условия въезда для туристов из России
Правительство Болгарии обновило условия въезда в страну: с 29 июля привитым россиянам больше не нужно сдавать ПЦР-тест, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:14
2021-07-29T13:14
вакцина "спутник v"
куда поехать
виза
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коронавирус covid-19
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Правительство Болгарии обновило условия въезда в страну: с 29 июля привитым россиянам больше не нужно сдавать ПЦР-тест, сообщает АТОР.Уточняется, что Россия все еще относится к "оранжевой" группе стран, однако дополнительные меры санитарно-эпидемиологического контроля для наших соотечественников отменены. Изменения вступают в силу сегодня и будут действовать до 31 августа 2021 года.Для въезда российским туристам нужно предъявить один из следующих документов: сертификат о вакцинации с данными загранпаспорта (с момента второй прививки должно пройти не менее 14 дней), отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия, справку о перенесенной коронавирусной инфекции (считается действительной, если человек переболел в течение последних 180 дней), либо результат экспресс-теста на антигены. Все документы должны быть на английском языке. Детям до 12 лет справки о тестировании на COVID-19 не нужны.Напомним, сейчас Консульство Болгарии в Москве оформляет визы не за 10 дней, как это было раньше, а за пять. Такие сроки рекомендовано выдерживать и визовым центрам в регионах.
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вакцина "спутник v", куда поехать, виза, коронавирус covid-19, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, болгария
13:14 29.07.2021
 

Болгария изменила условия въезда для туристов из России

© Pixabay / ArvidO Скалы Белоградчика
Скалы Белоградчика - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Pixabay / ArvidO
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Правительство Болгарии обновило условия въезда в страну: с 29 июля привитым россиянам больше не нужно сдавать ПЦР-тест, сообщает АТОР.
Уточняется, что Россия все еще относится к "оранжевой" группе стран, однако дополнительные меры санитарно-эпидемиологического контроля для наших соотечественников отменены. Изменения вступают в силу сегодня и будут действовать до 31 августа 2021 года.
Для въезда российским туристам нужно предъявить один из следующих документов: сертификат о вакцинации с данными загранпаспорта (с момента второй прививки должно пройти не менее 14 дней), отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия, справку о перенесенной коронавирусной инфекции (считается действительной, если человек переболел в течение последних 180 дней), либо результат экспресс-теста на антигены. Все документы должны быть на английском языке. Детям до 12 лет справки о тестировании на COVID-19 не нужны.
Напомним, сейчас Консульство Болгарии в Москве оформляет визы не за 10 дней, как это было раньше, а за пять. Такие сроки рекомендовано выдерживать и визовым центрам в регионах.
Пассажирский авиалайнер авиакомпании Россия в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 14:57Туризм
Возобновляются прямые рейсы из Петербурга в Болгарию
 
ТуризмВакцина "Спутник V"куда поехатьВизаКоронавирус COVID-19РоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмБолгария
 
 
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