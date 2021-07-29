https://ria.ru/20210729/biryukov-1743399568.html

Бирюков: около 72% жилого фонда в Москве готовы к отопительному сезону

Бирюков: около 72% жилого фонда в Москве готовы к отопительному сезону - РИА Новости, 29.07.2021

Бирюков: около 72% жилого фонда в Москве готовы к отопительному сезону

Порядка 72% жилого фонда в Москве готовы к новому отопительному сезону, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:05

2021-07-29T11:05

2021-07-29T11:05

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Порядка 72% жилого фонда в Москве готовы к новому отопительному сезону, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Сегодня мы идем в строгом соответствии с графиком, все учреждения социальной сферы выполняют графики, уровень готовности - уже подготовлено к зиме примерно 70%, 72% подготовлено к зиме объектов жилого фонда, жилые дома. Объекты большой энергетики тоже идут в соответствии с графиком", - рассказал Бирюков на онлайн-конференции в МИА "Россия Сегодня" на тему подготовки городских объектов к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов и ходу работ по благоустройству.Он отметил, что учреждения социальной сферы и жилой фонд должны быть полностью готовы к новому отопительному сезону к 1 сентября, а объекты большой энергетики - к 25 сентября.

https://ria.ru/20210702/zhkkh-1739598774.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва