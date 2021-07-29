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Бирюков: около 72% жилого фонда в Москве готовы к отопительному сезону
Бирюков: около 72% жилого фонда в Москве готовы к отопительному сезону - РИА Новости, 29.07.2021
Бирюков: около 72% жилого фонда в Москве готовы к отопительному сезону
Порядка 72% жилого фонда в Москве готовы к новому отопительному сезону, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:05
2021-07-29T11:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Порядка 72% жилого фонда в Москве готовы к новому отопительному сезону, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Сегодня мы идем в строгом соответствии с графиком, все учреждения социальной сферы выполняют графики, уровень готовности - уже подготовлено к зиме примерно 70%, 72% подготовлено к зиме объектов жилого фонда, жилые дома. Объекты большой энергетики тоже идут в соответствии с графиком", - рассказал Бирюков на онлайн-конференции в МИА "Россия Сегодня" на тему подготовки городских объектов к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов и ходу работ по благоустройству.Он отметил, что учреждения социальной сферы и жилой фонд должны быть полностью готовы к новому отопительному сезону к 1 сентября, а объекты большой энергетики - к 25 сентября.
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жкх, петр бирюков, москва
11:05 29.07.2021
 

Бирюков: около 72% жилого фонда в Москве готовы к отопительному сезону

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Порядка 72% жилого фонда в Москве готовы к новому отопительному сезону, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня мы идем в строгом соответствии с графиком, все учреждения социальной сферы выполняют графики, уровень готовности - уже подготовлено к зиме примерно 70%, 72% подготовлено к зиме объектов жилого фонда, жилые дома. Объекты большой энергетики тоже идут в соответствии с графиком", - рассказал Бирюков на онлайн-конференции в МИА "Россия Сегодня" на тему подготовки городских объектов к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов и ходу работ по благоустройству.
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 14:37Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Рабочей силы в сфере ЖКХ в Москве сейчас достаточно, заявил Бирюков
Он отметил, что учреждения социальной сферы и жилой фонд должны быть полностью готовы к новому отопительному сезону к 1 сентября, а объекты большой энергетики - к 25 сентября.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХПетр БирюковМосква
 
 
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