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Бирюков: около 72% жилого фонда в Москве готовы к отопительному сезону
Бирюков: около 72% жилого фонда в Москве готовы к отопительному сезону - РИА Новости, 29.07.2021
Бирюков: около 72% жилого фонда в Москве готовы к отопительному сезону
Порядка 72% жилого фонда в Москве готовы к новому отопительному сезону, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:05
2021-07-29T11:05
2021-07-29T11:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Порядка 72% жилого фонда в Москве готовы к новому отопительному сезону, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Сегодня мы идем в строгом соответствии с графиком, все учреждения социальной сферы выполняют графики, уровень готовности - уже подготовлено к зиме примерно 70%, 72% подготовлено к зиме объектов жилого фонда, жилые дома. Объекты большой энергетики тоже идут в соответствии с графиком", - рассказал Бирюков на онлайн-конференции в МИА "Россия Сегодня" на тему подготовки городских объектов к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов и ходу работ по благоустройству.Он отметил, что учреждения социальной сферы и жилой фонд должны быть полностью готовы к новому отопительному сезону к 1 сентября, а объекты большой энергетики - к 25 сентября.
https://ria.ru/20210702/zhkkh-1739598774.html
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жкх, петр бирюков, москва