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"Белавиа" возобновляет регулярные рейсы в Сочи и Краснодар
"Белавиа" возобновляет регулярные рейсы в Сочи и Краснодар - РИА Новости, 29.07.2021
"Белавиа" возобновляет регулярные рейсы в Сочи и Краснодар
"Белавиа" возобновляет регулярные рейсы в Сочи и Краснодар, сообщила пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:16
2021-07-29T11:52
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МИНСК, 29 июл — РИА Новости. "Белавиа" возобновляет регулярные рейсы в Сочи и Краснодар, сообщила пресс-служба авиакомпании.Полеты из Минска в Сочи начнутся с 7 августа, их будет три в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. С 8 августа "Белавиа" будет выполнять рейсы в Краснодар, также три раза в неделю.Компания рекомендует пассажирам перед покупкой билетов уточнять условия по въезду/выезду и пребыванию в стране назначения.Вопрос об открытии большего числа рейсов белорусского перевозчика на юг России — в Сочи, Краснодар и Анапу — обсуждался среди прочего в телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, который состоялся 1 июля. Позже белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявил, что Минск надеется на поддержку со стороны России в той сложной ситуации, в которой оказалась "Белавиа".География полетов авиакомпании резко сократилась после того, как 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали.Многие европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом, и закрыли свое небо для белорусских перевозчиков. В результате "Белавиа" пришлось вынужденно отменять рейсы, а также искать новые маршруты.
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/belavia-1735715781.html
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белавиа
11:16 29.07.2021 (обновлено: 11:52 29.07.2021)
 

"Белавиа" возобновляет регулярные рейсы в Сочи и Краснодар

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-500 белорусской авиакомпании "Белавиа"
Самолет Boeing 737-500 белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 29 июл — РИА Новости. "Белавиа" возобновляет регулярные рейсы в Сочи и Краснодар, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Полеты из Минска в Сочи начнутся с 7 августа, их будет три в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. С 8 августа "Белавиа" будет выполнять рейсы в Краснодар, также три раза в неделю.
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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"Белавиа" станет чаще летать в Москву
Компания рекомендует пассажирам перед покупкой билетов уточнять условия по въезду/выезду и пребыванию в стране назначения.
Вопрос об открытии большего числа рейсов белорусского перевозчика на юг России — в Сочи, Краснодар и Анапу — обсуждался среди прочего в телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, который состоялся 1 июля. Позже белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявил, что Минск надеется на поддержку со стороны России в той сложной ситуации, в которой оказалась "Белавиа".
География полетов авиакомпании резко сократилась после того, как 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали.
Многие европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом, и закрыли свое небо для белорусских перевозчиков. В результате "Белавиа" пришлось вынужденно отменять рейсы, а также искать новые маршруты.
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
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