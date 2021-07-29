11:16 29.07.2021 (обновлено: 11:52 29.07.2021)
"Белавиа" возобновляет регулярные рейсы в Сочи и Краснодар
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-500 белорусской авиакомпании "Белавиа"
© Sputnik / Виктор Толочко
Полеты из Минска в Сочи начнутся с 7 августа, их будет три в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. С 8 августа "Белавиа" будет выполнять рейсы в Краснодар, также три раза в неделю.
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Компания рекомендует пассажирам перед покупкой билетов уточнять условия по въезду/выезду и пребыванию в стране назначения.
Вопрос об открытии большего числа рейсов белорусского перевозчика на юг России — в Сочи, Краснодар и Анапу — обсуждался среди прочего в телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, который состоялся 1 июля. Позже белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявил, что Минск надеется на поддержку со стороны России в той сложной ситуации, в которой оказалась "Белавиа".
География полетов авиакомпании резко сократилась после того, как 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали.
Многие европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом, и закрыли свое небо для белорусских перевозчиков. В результате "Белавиа" пришлось вынужденно отменять рейсы, а также искать новые маршруты.