https://ria.ru/20210729/belavia-1743402204.html

"Белавиа" возобновляет регулярные рейсы в Сочи и Краснодар

"Белавиа" возобновляет регулярные рейсы в Сочи и Краснодар - РИА Новости, 29.07.2021

"Белавиа" возобновляет регулярные рейсы в Сочи и Краснодар

"Белавиа" возобновляет регулярные рейсы в Сочи и Краснодар, сообщила пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:16

2021-07-29T11:16

2021-07-29T11:52

белавиа

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МИНСК, 29 июл — РИА Новости. "Белавиа" возобновляет регулярные рейсы в Сочи и Краснодар, сообщила пресс-служба авиакомпании.Полеты из Минска в Сочи начнутся с 7 августа, их будет три в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. С 8 августа "Белавиа" будет выполнять рейсы в Краснодар, также три раза в неделю.Компания рекомендует пассажирам перед покупкой билетов уточнять условия по въезду/выезду и пребыванию в стране назначения.Вопрос об открытии большего числа рейсов белорусского перевозчика на юг России — в Сочи, Краснодар и Анапу — обсуждался среди прочего в телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, который состоялся 1 июля. Позже белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявил, что Минск надеется на поддержку со стороны России в той сложной ситуации, в которой оказалась "Белавиа".География полетов авиакомпании резко сократилась после того, как 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали.Многие европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом, и закрыли свое небо для белорусских перевозчиков. В результате "Белавиа" пришлось вынужденно отменять рейсы, а также искать новые маршруты.

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/belavia-1735715781.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210605/belavia-1735809770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белавиа