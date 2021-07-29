https://ria.ru/20210729/batut-1743383320.html

В Самаре завели дело после того, как ребенок сломал руку на батуте в парке

В Самаре завели дело после того, как ребенок сломал руку на батуте в парке - РИА Новости, 29.07.2021

В Самаре завели дело после того, как ребенок сломал руку на батуте в парке

Следователи возбудили уголовное дело после того, как ребенок сломал руку на батуте в парке в Самаре, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T09:28

2021-07-29T09:28

2021-07-29T09:28

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САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как ребенок сломал руку на батуте в парке в Самаре, сообщает пресс-служба СУСК по региону.В начале июля житель Самары у себя в Twitter сообщил, что его сын сломал правую руку на батуте в парке Гагарина. Следователи и прокуратура начали проверку, в ходе которой, по данным надзорного ведомства, были выявлены нарушения. Так, расстояние от ограждения до наружных стен батута было меньше положенного. Кроме того, в нарушение требований на батуте был применен балластный способ фиксации в виде мешков, на одном швартовочном элементе отсутствовала фиксация. Надзорное ведомство также выяснило, что оператор аттракциона не знакомил посетителей с правилами безопасности и инструкцией пользования аттракционом, при обнаружении неисправности не прекратил эксплуатацию до осмотра техническим персоналом."Следственным отделом по Промышленному району города Самара СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, в суд также направлено исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, причиненного пострадавшему ребенку.

https://ria.ru/20210728/voronezh-1743347535.html

https://ria.ru/20210609/batut-1736242379.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), самара, самарская область, происшествия