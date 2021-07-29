https://ria.ru/20210729/avtomobil-1743405001.html

В Саранске нашли труп в сгоревшем автомобиле

В Саранске нашли труп в сгоревшем автомобиле - РИА Новости, 29.07.2021

В Саранске нашли труп в сгоревшем автомобиле

Останки человека обнаружили в сгоревшем автомобиле в Саранске, задержан подозреваемый в убийстве, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:30

2021-07-29T11:30

2021-07-29T11:30

россия

следственный комитет россии (ск рф)

саранск

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Останки человека обнаружили в сгоревшем автомобиле в Саранске, задержан подозреваемый в убийстве, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.Сообщение о том, что в микрорайоне "Ремзавод" недалеко от Ботанического сада в Саранске горит легковой автомобиль, поступило в правоохранительные органы 28 июля. После тушения пожара в салоне были обнаружены человеческие останки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство)."По подозрению в совершении преступления задержан 48-летний житель Саранска. В настоящее время с ним работают следователи. Как полагает следствие, после свершения убийства мужчина поджег автомобиль с телом. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и изнасилование", - говорится в сообщении регионального СУСК.Следствием назначены необходимые судебные экспертизы для установления личности погибшего человека и причины смерти. Установлено, что сгоревшая автомашина была зарегистрирована на жительницу Саранска 1974 года рождения.По уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление мотива и всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20210705/podzhog-1739860715.html

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россия

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россия, следственный комитет россии (ск рф), саранск, происшествия