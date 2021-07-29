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В Саранске нашли труп в сгоревшем автомобиле
В Саранске нашли труп в сгоревшем автомобиле - РИА Новости, 29.07.2021
В Саранске нашли труп в сгоревшем автомобиле
Останки человека обнаружили в сгоревшем автомобиле в Саранске, задержан подозреваемый в убийстве, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:30
2021-07-29T11:30
россия
следственный комитет россии (ск рф)
саранск
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Останки человека обнаружили в сгоревшем автомобиле в Саранске, задержан подозреваемый в убийстве, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.Сообщение о том, что в микрорайоне "Ремзавод" недалеко от Ботанического сада в Саранске горит легковой автомобиль, поступило в правоохранительные органы 28 июля. После тушения пожара в салоне были обнаружены человеческие останки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство)."По подозрению в совершении преступления задержан 48-летний житель Саранска. В настоящее время с ним работают следователи. Как полагает следствие, после свершения убийства мужчина поджег автомобиль с телом. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и изнасилование", - говорится в сообщении регионального СУСК.Следствием назначены необходимые судебные экспертизы для установления личности погибшего человека и причины смерти. Установлено, что сгоревшая автомашина была зарегистрирована на жительницу Саранска 1974 года рождения.По уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление мотива и всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), саранск, происшествия
11:30 29.07.2021
 
В Саранске нашли труп в сгоревшем автомобиле

СК: сгоревший автомобиль с останками человека нашли в Саранске, предполагаемый убийца задержан

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Останки человека обнаружили в сгоревшем автомобиле в Саранске, задержан подозреваемый в убийстве, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.
Сообщение о том, что в микрорайоне "Ремзавод" недалеко от Ботанического сада в Саранске горит легковой автомобиль, поступило в правоохранительные органы 28 июля. После тушения пожара в салоне были обнаружены человеческие останки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство).
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 08:21
Житель Приморья поджег ночной клуб, в который его не пустила охрана
"По подозрению в совершении преступления задержан 48-летний житель Саранска. В настоящее время с ним работают следователи. Как полагает следствие, после свершения убийства мужчина поджег автомобиль с телом. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и изнасилование", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Следствием назначены необходимые судебные экспертизы для установления личности погибшего человека и причины смерти. Установлено, что сгоревшая автомашина была зарегистрирована на жительницу Саранска 1974 года рождения.
По уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление мотива и всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)СаранскПроисшествия
 
 
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