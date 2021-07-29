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В МИД оценили возможность ввода китайских войск в Афганистан
В МИД оценили возможность ввода китайских войск в Афганистан - РИА Новости, 29.07.2021
В МИД оценили возможность ввода китайских войск в Афганистан
Китай не будет вводить войска в Афганистан после ухода оттуда военных США, считает спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:28
2021-07-29T11:29
обострение ситуации в афганистане
россия
замир кабулов
доха
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Китай не будет вводить войска в Афганистан после ухода оттуда военных США, считает спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Я не разделяю такую точку зрения", - сказал он на брифинге в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, может ли Китай заменить США в Афганистане.Говоря о возможности ввода в Афганистан китайского военного контингента, Кабулов высказал сомнение в реальности такого сценария."Во всяком случае нет ни одного снования говорить об этом со ссылкой на правительство Китайской Народной Республики", - отметил российский дипломат.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
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обострение ситуации в афганистане, россия, замир кабулов, доха, талибан, сша, в мире
11:28 29.07.2021 (обновлено: 11:29 29.07.2021)
 
В МИД оценили возможность ввода китайских войск в Афганистан

Спецпредставитель президента Кабулов: Китай не будет вводить войска в Афганистан после ухода США

© REUTERS / Mohammad IsmailАфганский военный на блокпосту в Махипаре на шоссе Джелалабад-Кабул
Афганский военный на блокпосту в Махипаре на шоссе Джелалабад-Кабул - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© REUTERS / Mohammad Ismail
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Китай не будет вводить войска в Афганистан после ухода оттуда военных США, считает спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Я не разделяю такую точку зрения", - сказал он на брифинге в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, может ли Китай заменить США в Афганистане.
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Говоря о возможности ввода в Афганистан китайского военного контингента, Кабулов высказал сомнение в реальности такого сценария.
"Во всяком случае нет ни одного снования говорить об этом со ссылкой на правительство Китайской Народной Республики", - отметил российский дипломат.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.
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Обострение ситуации в АфганистанеРоссияЗамир КабуловДохаТалибанСШАВ мире
 
 
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