https://ria.ru/20210729/afganistan-1743404577.html

В МИД оценили возможность ввода китайских войск в Афганистан

В МИД оценили возможность ввода китайских войск в Афганистан - РИА Новости, 29.07.2021

В МИД оценили возможность ввода китайских войск в Афганистан

Китай не будет вводить войска в Афганистан после ухода оттуда военных США, считает спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:28

2021-07-29T11:28

2021-07-29T11:29

обострение ситуации в афганистане

россия

замир кабулов

доха

талибан

сша

в мире

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Китай не будет вводить войска в Афганистан после ухода оттуда военных США, считает спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Я не разделяю такую точку зрения", - сказал он на брифинге в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, может ли Китай заменить США в Афганистане.Говоря о возможности ввода в Афганистан китайского военного контингента, Кабулов высказал сомнение в реальности такого сценария."Во всяком случае нет ни одного снования говорить об этом со ссылкой на правительство Китайской Народной Республики", - отметил российский дипломат.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

https://ria.ru/20210727/tadzhikistan-1743047598.html

россия

доха

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в афганистане, россия, замир кабулов, доха, талибан, сша, в мире