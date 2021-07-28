https://ria.ru/20210728/zhirinovskiy-1743229478.html

Жириновский предрек КПРФ запрет в России

Жириновский предрек КПРФ запрет в России - РИА Новости, 28.07.2021

Жириновский предрек КПРФ запрет в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал Павла Грудинина не вступать в КПРФ, потому что ее, как он считает, могут запретить. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:00

2021-07-28T11:00

2021-07-28T12:06

россия

выборы в государственную думу

госдума рф

кпсс

владимир жириновский

московская область (подмосковье)

политика

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал Павла Грудинина не вступать в КПРФ, потому что ее, как он считает, могут запретить.Ранее директора "Совхоза имени Ленина" исключили из федерального списка кандидатов от КПРФ на выборы в Госдуму, после чего он заявил о намерении стать членом компартии. Жириновский написал в своем Telegram-канале, что его очень взволновала эта новость."Павел Николаевич, остановитесь вовремя. Это будет самый опасный шаг в вашей жизни, который принесет вам только несчастья. Вы же знаете, что КПРФ как наследница КПСС отвечает за все преступления, совершенные с 1917 года, когда большевики пришли к власти, и по 1991 год, когда эта партия (КПСС. — Прим. ред.) была запрещена. <...> Как беспартийный вы лучше смотритесь", — говорится в его посте.Жириновский полагает, что и КПРФ могут запретить, поскольку она "радикального формата действий" и "против принятия мер по борьбе с коронавирусом".Лидер ЛДПР также сообщил, что он предостерегал от подобных шагов и других политиков, но они его не слушали и от этого им становилось только хуже.

https://ria.ru/20210724/vybory-1742693182.html

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россия, выборы в государственную думу, госдума рф, кпсс, владимир жириновский, московская область (подмосковье), политика