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Жириновский предрек КПРФ запрет в России
Жириновский предрек КПРФ запрет в России - РИА Новости, 28.07.2021
Жириновский предрек КПРФ запрет в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал Павла Грудинина не вступать в КПРФ, потому что ее, как он считает, могут запретить. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:00
2021-07-28T12:06
россия
выборы в государственную думу
госдума рф
кпсс
владимир жириновский
московская область (подмосковье)
политика
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал Павла Грудинина не вступать в КПРФ, потому что ее, как он считает, могут запретить.Ранее директора "Совхоза имени Ленина" исключили из федерального списка кандидатов от КПРФ на выборы в Госдуму, после чего он заявил о намерении стать членом компартии. Жириновский написал в своем Telegram-канале, что его очень взволновала эта новость."Павел Николаевич, остановитесь вовремя. Это будет самый опасный шаг в вашей жизни, который принесет вам только несчастья. Вы же знаете, что КПРФ как наследница КПСС отвечает за все преступления, совершенные с 1917 года, когда большевики пришли к власти, и по 1991 год, когда эта партия (КПСС. — Прим. ред.) была запрещена. &lt;...&gt; Как беспартийный вы лучше смотритесь", — говорится в его посте.Жириновский полагает, что и КПРФ могут запретить, поскольку она "радикального формата действий" и "против принятия мер по борьбе с коронавирусом".Лидер ЛДПР также сообщил, что он предостерегал от подобных шагов и других политиков, но они его не слушали и от этого им становилось только хуже.
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россия, выборы в государственную думу, госдума рф, кпсс, владимир жириновский, московская область (подмосковье), политика
11:00 28.07.2021 (обновлено: 12:06 28.07.2021)
 
Жириновский предрек КПРФ запрет в России

Жириновский предрек КПРФ запрет в России и предостерег Грудинина от вступления в нее

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время акции ко Дню защиты детей в парке "Сокольники" в Москве
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время акции ко Дню защиты детей в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал Павла Грудинина не вступать в КПРФ, потому что ее, как он считает, могут запретить.
Ранее директора "Совхоза имени Ленина" исключили из федерального списка кандидатов от КПРФ на выборы в Госдуму, после чего он заявил о намерении стать членом компартии. Жириновский написал в своем Telegram-канале, что его очень взволновала эта новость.
Кандидат от КПРФ на выборах в Госдуму, директор ЗАО Совхоз им. Ленина Павел Грудинин на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
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"Павел Николаевич, остановитесь вовремя. Это будет самый опасный шаг в вашей жизни, который принесет вам только несчастья. Вы же знаете, что КПРФ как наследница КПСС отвечает за все преступления, совершенные с 1917 года, когда большевики пришли к власти, и по 1991 год, когда эта партия (КПСС. — Прим. ред.) была запрещена. <...> Как беспартийный вы лучше смотритесь", — говорится в его посте.
Жириновский полагает, что и КПРФ могут запретить, поскольку она "радикального формата действий" и "против принятия мер по борьбе с коронавирусом".
Лидер ЛДПР также сообщил, что он предостерегал от подобных шагов и других политиков, но они его не слушали и от этого им становилось только хуже.
Выборы в Государственную думу — 2021
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РоссияВыборы в Государственную думуГосдума РФКПССВладимир ЖириновскийМосковская область (Подмосковье)Политика
 
 
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