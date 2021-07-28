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Эксперт рассказал о процедуре рассмотрения ЕСПЧ жалобы России на Украину
Эксперт рассказал о процедуре рассмотрения ЕСПЧ жалобы России на Украину - РИА Новости, 28.07.2021
Эксперт рассказал о процедуре рассмотрения ЕСПЧ жалобы России на Украину
До рассмотрения Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) жалобы России на Украину она должна пройти еще несколько стадий, процедура рассмотрения может... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T10:00
2021-07-28T10:00
россия
европейский суд по правам человека (еспч)
украина
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 28 июл - РИА Новости. До рассмотрения Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) жалобы России на Украину она должна пройти еще несколько стадий, процедура рассмотрения может длиться годами, заявил РИА Новости бывший высокопоставленный офицер НАТО и наблюдатель ООН в бывшей Югославии Пьер Анро.Россия ранее подала в ЕСПЧ первую в своей истории межгосударственную жалобу - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств - в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия."Процедура (рассмотрения жалобы - ред.) может быть очень долгой и длиться годами, однако она всегда одинаковая. Государство, возбуждающее дело против другого государства в суде, подает жалобу и излагает в ней факты нарушений с представлением своих аргументов, после чего суд уведомляет об этом другое государство и поручает дело одному из своих секций", - объяснил Анро.Затем, по его словам, государство-ответчик представляет свои замечания. Для рассмотрения дела созывается палата, в состав которой входят судьи, избранные от обоих государств."ЕСПЧ может применить срочные меры в соответствии со статей 39 регламента суда в случае, если существует "неминуемый риск причинения непоправимого вреда", но суд уже отказал России в этом", - напомнил эксперт.Анро отметил, что дело может быть урегулировано в нижней палате посредством заключения мирового соглашения."Дело может также быть рассмотрено в апелляции и заслушано в большой палате. Судебные слушания проводятся за закрытыми дверями", - пояснил собеседник агентства.Ранее Европейский суд по правам человека сообщил, что зарегистрировал первую межгосударственную жалобу России против Украины. В суде отметили, что в рамках этой жалобы правительство России в срочном порядке потребовало в соответствии со статей 39 регламента суда (обеспечительные меры), чтобы ЕСПЧ призвал правительство Украины "прекратить ограничения прав русскоязычных людей, в частности, того, что касается доступа к их родному языку в школе, в средствах массовой информации и в интернете", а также и "предписать властям Украины прекратить блокаду Северо-Крымского канала".Однако суд решил отклонить этот запрос РФ о применении обеспечительных мер "из-за отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба основному праву, вытекающему из Европейской конвенции о правах человека".
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россия, европейский суд по правам человека (еспч), украина, в мире
10:00 28.07.2021
 
Эксперт рассказал о процедуре рассмотрения ЕСПЧ жалобы России на Украину

Экс-офицер НАТО Анро: жалоба России на Украину должна пройти несколько стадий до рассмотрения ЕСПЧ

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Доминик Вомер
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БРЮССЕЛЬ, 28 июл - РИА Новости. До рассмотрения Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) жалобы России на Украину она должна пройти еще несколько стадий, процедура рассмотрения может длиться годами, заявил РИА Новости бывший высокопоставленный офицер НАТО и наблюдатель ООН в бывшей Югославии Пьер Анро.
Россия ранее подала в ЕСПЧ первую в своей истории межгосударственную жалобу - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств - в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.
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"Процедура (рассмотрения жалобы - ред.) может быть очень долгой и длиться годами, однако она всегда одинаковая. Государство, возбуждающее дело против другого государства в суде, подает жалобу и излагает в ней факты нарушений с представлением своих аргументов, после чего суд уведомляет об этом другое государство и поручает дело одному из своих секций", - объяснил Анро.
Затем, по его словам, государство-ответчик представляет свои замечания. Для рассмотрения дела созывается палата, в состав которой входят судьи, избранные от обоих государств.
"ЕСПЧ может применить срочные меры в соответствии со статей 39 регламента суда в случае, если существует "неминуемый риск причинения непоправимого вреда", но суд уже отказал России в этом", - напомнил эксперт.
Анро отметил, что дело может быть урегулировано в нижней палате посредством заключения мирового соглашения.
"Дело может также быть рассмотрено в апелляции и заслушано в большой палате. Судебные слушания проводятся за закрытыми дверями", - пояснил собеседник агентства.
Ранее Европейский суд по правам человека сообщил, что зарегистрировал первую межгосударственную жалобу России против Украины. В суде отметили, что в рамках этой жалобы правительство России в срочном порядке потребовало в соответствии со статей 39 регламента суда (обеспечительные меры), чтобы ЕСПЧ призвал правительство Украины "прекратить ограничения прав русскоязычных людей, в частности, того, что касается доступа к их родному языку в школе, в средствах массовой информации и в интернете", а также и "предписать властям Украины прекратить блокаду Северо-Крымского канала".
Однако суд решил отклонить этот запрос РФ о применении обеспечительных мер "из-за отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба основному праву, вытекающему из Европейской конвенции о правах человека".
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