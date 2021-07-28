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Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси
Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 28.07.2021
Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси и посоветовал "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:40
2021-07-28T13:40
владимир зеленский
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси и посоветовал "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не посягать на наследие этого древнего государства.Православные украинцы 28 июля празднуют День Крещения Киевской Руси.В видео, опубликованном на странице президента в Telegram, Зеленский напомнил, что именно Украина является наследницей "одного из самых могущественных государств средневековой Европы". Он отметил, что крещение Великим князем Владимиром Киевской Руси - "это не часть нашей истории, это и есть наша история"."Нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах… Киевская Русь - это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым - ее родные дети. И они по праву - ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров", - сказал Зеленский в видеообращении.Президент отметил, что главной задачей для украинцев является не потерять то, что построено, восстановить то, что разрушено, вернуть то, что захвачено."А все это вместе и всем вместе - навсегда сохранить. А значит - сохранить себя и государство", - добавил он.
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владимир зеленский, украина, в мире
13:40 28.07.2021
 
Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси и посоветовал "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не посягать на наследие этого древнего государства.
Православные украинцы 28 июля празднуют День Крещения Киевской Руси.
В видео, опубликованном на странице президента в Telegram, Зеленский напомнил, что именно Украина является наследницей "одного из самых могущественных государств средневековой Европы". Он отметил, что крещение Великим князем Владимиром Киевской Руси - "это не часть нашей истории, это и есть наша история".
"Нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах… Киевская Русь - это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым - ее родные дети. И они по праву - ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров", - сказал Зеленский в видеообращении.
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Президент отметил, что главной задачей для украинцев является не потерять то, что построено, восстановить то, что разрушено, вернуть то, что захвачено.
"А все это вместе и всем вместе - навсегда сохранить. А значит - сохранить себя и государство", - добавил он.
 
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