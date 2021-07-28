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Россия перегруппировала войска на полигон у границы с Афганистаном

Россия перегруппировала войска на полигон у границы с Афганистаном - РИА Новости, 28.07.2021

Россия перегруппировала войска на полигон у границы с Афганистаном

Российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон близ границы с Афганистаном, сообщает Центральный военный округ... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T07:35

2021-07-28T07:35

2021-07-28T07:55

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон близ границы с Афганистаном, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).Мотострелки, танкисты, артиллеристы, зенитчики и военные инженеры в сопровождении вертолетов армейской авиации прибыли из Душанбе в район проведения учения, совершив 200-километровый марш. Во время него военнослужащие отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоления условно зараженных участков местности, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации "противника". В районе сосредоточения войск военнослужащие развернули пункты управления, выполнили инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники, уточняет ЦВО.Совместное учение c воинскими контингентами России, Узбекистана и Таджикистана состоится с 5 по 10 августа. Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-ой военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО. Кроме того, в учении задействуют специалистов РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20210727/ucheniya-1743095331.html

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россия, центральный военный округ, афганистан, узбекистан, таджикистан, екатеринбург, безопасность, в мире