https://ria.ru/20210728/vooruzhenie-1743209185.html

Посол России в США оценил перспективы договоренностей по вооружениям

Посол России в США оценил перспективы договоренностей по вооружениям - РИА Новости, 28.07.2021

Посол России в США оценил перспективы договоренностей по вооружениям

РФ и США придется привлекать новых участников к договоренностям по контролю над вооружениями, в приоритете Британия и Франция, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T09:14

2021-07-28T09:14

2021-07-28T10:01

россия

дональд трамп

нато

анатолий антонов

франция

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. РФ и США придется привлекать новых участников к договоренностям по контролю над вооружениями, в приоритете Британия и Франция, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов."В долгосрочной перспективе не удастся обойти вопрос о расширении состава участников договоренностей по контролю над вооружениями. Наиболее приоритетным представляется вовлечение Великобритании и Франции. Они плотно координируют с Вашингтоном политику в военной ядерной сфере в рамках союзничества по НАТО. Особую актуальность этот вопрос приобрел в свете недавнего решения Лондона о повышении максимального уровня ядерных боезарядов на 40%, до 260 единиц", - сказал Антонов.Между РФ и США существует соглашение СНВ-3, которое ограничивает число развернутых ядерных боезарядов до 1550 у каждой стороны, но ядерные боеголовки на вооружении союзников Вашингтона договор не ограничивает.Предыдущая администрация Дональда Трампа предлагала привлечь к российско-американским переговорам к стратегической стабильности Китай, но в Пекине заявили, что не заинтересованы в этом.В Женеве в среду пройдут российско-американские переговоры по стратегической стабильности, первые с момента саммита глав двух государств в июне.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210727/vstrecha-1743066948.html

https://ria.ru/20210726/ugroza-1742969157.html

россия

франция

сша

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2021

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россия, дональд трамп, нато, анатолий антонов, франция, сша, в мире