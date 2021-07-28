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Посол России в США оценил перспективы договоренностей по вооружениям
Посол России в США оценил перспективы договоренностей по вооружениям - РИА Новости, 28.07.2021
Посол России в США оценил перспективы договоренностей по вооружениям
РФ и США придется привлекать новых участников к договоренностям по контролю над вооружениями, в приоритете Британия и Франция, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T09:14
2021-07-28T10:01
россия
дональд трамп
нато
анатолий антонов
франция
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. РФ и США придется привлекать новых участников к договоренностям по контролю над вооружениями, в приоритете Британия и Франция, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов."В долгосрочной перспективе не удастся обойти вопрос о расширении состава участников договоренностей по контролю над вооружениями. Наиболее приоритетным представляется вовлечение Великобритании и Франции. Они плотно координируют с Вашингтоном политику в военной ядерной сфере в рамках союзничества по НАТО. Особую актуальность этот вопрос приобрел в свете недавнего решения Лондона о повышении максимального уровня ядерных боезарядов на 40%, до 260 единиц", - сказал Антонов.Между РФ и США существует соглашение СНВ-3, которое ограничивает число развернутых ядерных боезарядов до 1550 у каждой стороны, но ядерные боеголовки на вооружении союзников Вашингтона договор не ограничивает.Предыдущая администрация Дональда Трампа предлагала привлечь к российско-американским переговорам к стратегической стабильности Китай, но в Пекине заявили, что не заинтересованы в этом.В Женеве в среду пройдут российско-американские переговоры по стратегической стабильности, первые с момента саммита глав двух государств в июне.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210727/vstrecha-1743066948.html
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россия, дональд трамп, нато, анатолий антонов, франция, сша, в мире
09:14 28.07.2021 (обновлено: 10:01 28.07.2021)
 
Посол России в США оценил перспективы договоренностей по вооружениям

Посол России в США Антонов: придется привлекать новых участников к договоренностям по вооружениям

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. РФ и США придется привлекать новых участников к договоренностям по контролю над вооружениями, в приоритете Британия и Франция, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.
"В долгосрочной перспективе не удастся обойти вопрос о расширении состава участников договоренностей по контролю над вооружениями. Наиболее приоритетным представляется вовлечение Великобритании и Франции. Они плотно координируют с Вашингтоном политику в военной ядерной сфере в рамках союзничества по НАТО. Особую актуальность этот вопрос приобрел в свете недавнего решения Лондона о повышении максимального уровня ядерных боезарядов на 40%, до 260 единиц", - сказал Антонов.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 11:31
Рябков рассказал об ожиданиях от встречи Россия — США в Женеве
Между РФ и США существует соглашение СНВ-3, которое ограничивает число развернутых ядерных боезарядов до 1550 у каждой стороны, но ядерные боеголовки на вооружении союзников Вашингтона договор не ограничивает.
Предыдущая администрация Дональда Трампа предлагала привлечь к российско-американским переговорам к стратегической стабильности Китай, но в Пекине заявили, что не заинтересованы в этом.
В Женеве в среду пройдут российско-американские переговоры по стратегической стабильности, первые с момента саммита глав двух государств в июне.
Читайте полный текст интервью >>>
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 17:26
В Пентагоне рассказали, какое место занимает Россия среди угроз для США
 
РоссияДональд ТрампНАТОАнатолий АнтоновФранцияСШАВ мире
 
 
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