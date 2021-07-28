https://ria.ru/20210728/vaktsinatsiya-1743319059.html
Попова рассказала о заболеваемости среди привитых двумя компонентами
Попова рассказала о заболеваемости среди привитых двумя компонентами - РИА Новости, 28.07.2021
Попова рассказала о заболеваемости среди привитых двумя компонентами
Среди привитых от коронавируса двумя компонентами вакцины заболевших, в среднем, всего 0,7-0,8%, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:34
2021-07-28T17:34
2021-07-28T17:40
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российское общество "знание"
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Среди привитых от коронавируса двумя компонентами вакцины заболевших, в среднем, всего 0,7-0,8%, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова."Оказывается, что среди привитых полным циклом заболевших 0,7-0,8% для каждой вакцины. Если брать после первой, там будут те самые 2,5%", - рассказала Попова, выступая в российском обществе "Знание".
https://ria.ru/20210728/privivka-1742989227.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российское общество "знание", анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, россия
17:34 28.07.2021 (обновлено: 17:40 28.07.2021)
Попова рассказала о заболеваемости среди привитых двумя компонентами
Глава Роспотребнадзора Попова: среди привитых от COVID-19 двумя компонентами заболевших 0,7-0,8%