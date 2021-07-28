https://ria.ru/20210728/vaktsinatsiya-1743319059.html

Попова рассказала о заболеваемости среди привитых двумя компонентами

Попова рассказала о заболеваемости среди привитых двумя компонентами - РИА Новости, 28.07.2021

Попова рассказала о заболеваемости среди привитых двумя компонентами

Среди привитых от коронавируса двумя компонентами вакцины заболевших, в среднем, всего 0,7-0,8%, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:34

2021-07-28T17:34

2021-07-28T17:40

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российское общество "знание"

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Среди привитых от коронавируса двумя компонентами вакцины заболевших, в среднем, всего 0,7-0,8%, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова."Оказывается, что среди привитых полным циклом заболевших 0,7-0,8% для каждой вакцины. Если брать после первой, там будут те самые 2,5%", - рассказала Попова, выступая в российском обществе "Знание".

https://ria.ru/20210728/privivka-1742989227.html

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2021

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