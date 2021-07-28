https://ria.ru/20210728/vaktsinatsiya-1743308869.html

"СР — За правду" пообещала помочь принуждаемым к вакцинации от COVID-19

"СР — За правду" пообещала помочь принуждаемым к вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021

"СР — За правду" пообещала помочь принуждаемым к вакцинации от COVID-19

Партия "Справедливая Россия - За правду" через свои региональные центры по защите прав граждан окажет юридическую помощь тем, кого принуждают вакцинироваться от РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T16:53

2021-07-28T16:53

2021-07-28T16:53

распространение коронавируса

партия "справедливая россия - за правду"

вакцинация россиян от covid-19

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россия

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общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" через свои региональные центры по защите прав граждан окажет юридическую помощь тем, кого принуждают вакцинироваться от коронавируса - это дело добровольное, заявил председатель партии Сергей Миронов."Наши центры защиты прав граждан будут защищать всех, кто подпадает под такие дискриминационные меры. Мы считаем, что вакцинироваться нужно, но каждый решение принимает сам. Принуждение недопустимо. С нашей точки зрения, это нарушение конституции, нарушение прав и свободы выбора любого гражданина, нарушение трудовых прав, когда людей отстраняют от работы без сохранения заработной платы. На что жить людям, детей кормить?", - сказал Миронов на пресс-конференции.Парламентарий отметил, что такие центры по защите прав граждан работают в каждом городе России, россияне могут получить в них не только бесплатную юридическую консультацию, но и помощь в составлении иска."Мы не считаем нужным, особенно в условиях пандемии, собирать какие-то митинги, призывать людей выходить на улицы. Мы через центры защиты прав граждан будем с этим бороться законными способами", - добавил он.Кроме этого, Миронов поделился, что передаст уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой жалобы граждан на увольнение или отстранение их от работы без сохранения зарплаты. "Уже пять тысяч видеообращений, письменных обращений", - уточнил он."У нас сейчас идет автопробег из Москвы до Хабаровска. На сегодняшний день миллион подписей собрано против принудительной вакцинации", - пояснил председатель партии.

https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737141627.html

https://ria.ru/20210722/peskov-1742367281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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