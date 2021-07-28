Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210728/turtsiya-1743098721.html
В Анталье активизировались охотники за потерянными золотыми украшениями
В Анталье активизировались охотники за потерянными золотыми украшениями - РИА Новости, 28.07.2021
В Анталье активизировались охотники за потерянными золотыми украшениями
На курортах Турции активизировались охотники за потерянными золотыми украшениями, пишет "Турпром". РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T04:35
2021-07-28T04:35
аферисты
происшествия
туризм
туристы
новости - туризм
курбан-байрам
анталия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155023/81/1550238147_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_a9dcae8fd02dcf76ab4b3db3fb75937a.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На курортах Турции активизировались охотники за потерянными золотыми украшениями, пишет "Турпром".Во время праздничных дней в Анталье были толпы. Помимо приехавших отмечать Курбан-байрам местных жителей, здесь продолжали отдыхать и иностранные туристы, в том числе и из России. Несмотря на предупреждения не брать с собой ценные вещи, путешественники отправлялись загорать и купаться с часами, сережками, кольцами, которые часто теряли.За драгоценностями и оставленными туристами кошельками и начали охотиться местные. Находить сокровища им удается не только на побережье, но и на морском дне.Владельцы пляжного бизнеса, правда, не разделяют стремлений нажиться таким образом и после нескольких предупреждений вызывают полицию. Например, на популярном пляже Инджекум неизвестные искатели наживы вступили в конфликт с турком, который снимал их на телефон, а после вызвал сотрудников правопорядка.
https://ria.ru/20210719/antalya-1741856405.html
анталия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155023/81/1550238147_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_800c46b1753ffb72c7da160e919c7c02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аферисты, происшествия, туристы, новости - туризм, курбан-байрам, анталия, турция
04:35 28.07.2021
 

В Анталье активизировались охотники за потерянными золотыми украшениями

© РИА Новости / Владимир ВяткинБар у бассейна в аквапарке Анталии
Бар у бассейна в аквапарке Анталии - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На курортах Турции активизировались охотники за потерянными золотыми украшениями, пишет "Турпром".
Во время праздничных дней в Анталье были толпы. Помимо приехавших отмечать Курбан-байрам местных жителей, здесь продолжали отдыхать и иностранные туристы, в том числе и из России. Несмотря на предупреждения не брать с собой ценные вещи, путешественники отправлялись загорать и купаться с часами, сережками, кольцами, которые часто теряли.
За драгоценностями и оставленными туристами кошельками и начали охотиться местные. Находить сокровища им удается не только на побережье, но и на морском дне.
Владельцы пляжного бизнеса, правда, не разделяют стремлений нажиться таким образом и после нескольких предупреждений вызывают полицию. Например, на популярном пляже Инджекум неизвестные искатели наживы вступили в конфликт с турком, который снимал их на телефон, а после вызвал сотрудников правопорядка.
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 22:46Туризм
В Анталье подсчитали количество российских туристов
 
ТуризмаферистыПроисшествиятуристыНовости - ТуризмКурбан-байрамАнталияТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:35Россия перегруппировала войска на полигон у границы с Афганистаном
07:21Летчики смогут управлять Су-57 с помощью глаз, рассказал разработчик
07:16В генпрокуратуре раскрыли суть конвенции по борьбе с IT-преступностью
06:51Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном
06:38Российские пловцы выиграли серебро Олимпиады в эстафете 4х200 метров кролем
06:30При взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека
06:27Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников
05:40Поставщики предупредили о резком повышении цен на кофе
05:35В ОАК раскрыли место сборки истребителя пятого поколения Checkmate
05:13В природном парке в Красноярском крае медведь убил человека
05:08Инфекционист рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19
04:15Российских автомобилистов предупредили о новом мошенничестве
03:46От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски
03:41Эксперт рассказал, почему у "Науки" есть только одна попытка стыковки с МКС
03:28Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом
03:15Специалист назвал случаи, когда могут списать долги за ЖКХ
03:15Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений
03:15Ученые заявили об ухудшении климатических показателей
03:11В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться
03:00Юрист назвал лучший способ борьбы с курильщиками в подъездах многоэтажек
Лента новостейМолния