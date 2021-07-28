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В Анталье активизировались охотники за потерянными золотыми украшениями
В Анталье активизировались охотники за потерянными золотыми украшениями - РИА Новости, 28.07.2021
В Анталье активизировались охотники за потерянными золотыми украшениями
На курортах Турции активизировались охотники за потерянными золотыми украшениями, пишет "Турпром". РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T04:35
2021-07-28T04:35
2021-07-28T04:35
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На курортах Турции активизировались охотники за потерянными золотыми украшениями, пишет "Турпром".Во время праздничных дней в Анталье были толпы. Помимо приехавших отмечать Курбан-байрам местных жителей, здесь продолжали отдыхать и иностранные туристы, в том числе и из России. Несмотря на предупреждения не брать с собой ценные вещи, путешественники отправлялись загорать и купаться с часами, сережками, кольцами, которые часто теряли.За драгоценностями и оставленными туристами кошельками и начали охотиться местные. Находить сокровища им удается не только на побережье, но и на морском дне.Владельцы пляжного бизнеса, правда, не разделяют стремлений нажиться таким образом и после нескольких предупреждений вызывают полицию. Например, на популярном пляже Инджекум неизвестные искатели наживы вступили в конфликт с турком, который снимал их на телефон, а после вызвал сотрудников правопорядка.
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аферисты, происшествия, туристы, новости - туризм, курбан-байрам, анталия, турция
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
На курортах Турции активизировались охотники за потерянными золотыми украшениями, пишет
"Турпром".
Во время праздничных дней в Анталье были толпы. Помимо приехавших отмечать Курбан-байрам местных жителей, здесь продолжали отдыхать и иностранные туристы, в том числе и из России. Несмотря на предупреждения не брать с собой ценные вещи, путешественники отправлялись загорать и купаться с часами, сережками, кольцами, которые часто теряли.
За драгоценностями и оставленными туристами кошельками и начали охотиться местные. Находить сокровища им удается не только на побережье, но и на морском дне.
Владельцы пляжного бизнеса, правда, не разделяют стремлений нажиться таким образом и после нескольких предупреждений вызывают полицию. Например, на популярном пляже Инджекум неизвестные искатели наживы вступили в конфликт с турком, который снимал их на телефон, а после вызвал сотрудников правопорядка.