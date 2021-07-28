https://ria.ru/20210728/turisty-1743323684.html

Около трех млн туристов посетили Подмосковье с начала лета

Около трех млн туристов посетили Подмосковье с начала лета - РИА Новости, 28.07.2021

Около трех млн туристов посетили Подмосковье с начала лета

Порядка 3 миллионов туристов посетили Московскую область с начала лета, к концу сезона в Подмосковье ожидается почти 5 миллионов человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:55

2021-07-28T17:55

2021-07-28T18:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Порядка 3 миллионов туристов посетили Московскую область с начала лета, к концу сезона в Подмосковье ожидается почти 5 миллионов человек, сообщает пресс-служба областного комитета по туризму.Отмечается, что в регионе на сегодняшний день работают 100 туристических операторов. В среднем путешествие по Московской области у туристов составляет три-пять дней."Самые популярные места у туристов в Подмосковье – это Коломна, Зарайск, Сергиев Посад, Клин, парк "Патриот" в Кубинке. Не меньшей привлекательностью для туристов являются усадьбы – на сегодняшний день их в Подмосковье насчитывается 321. Популярны среди как российских, так и иностранных туристов музеи, которых в Московской области более 150", - говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что по итогам прошлого года Подмосковье посетило более 11 миллионов человек, что почти на 11 миллионов человек меньше, чем в 2019 году, что связано с ограничением турпотока в регионе из-за пандемии. При этом область была признана лидером национального туристического рейтинга – 2020, составленного журналом "Отдых в России" и центром информационных коммуникаций "Рейтинг".

https://ria.ru/20210728/podmoskove-1743270969.html

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московская область (подмосковье)