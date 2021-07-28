Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210728/turisty-1743323684.html
Около трех млн туристов посетили Подмосковье с начала лета
Около трех млн туристов посетили Подмосковье с начала лета - РИА Новости, 28.07.2021
Около трех млн туристов посетили Подмосковье с начала лета
Порядка 3 миллионов туристов посетили Московскую область с начала лета, к концу сезона в Подмосковье ожидается почти 5 миллионов человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:55
2021-07-28T18:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151132/16/1511321692_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_0955d65c60c09caae02d3402e3e25f8c.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Порядка 3 миллионов туристов посетили Московскую область с начала лета, к концу сезона в Подмосковье ожидается почти 5 миллионов человек, сообщает пресс-служба областного комитета по туризму.Отмечается, что в регионе на сегодняшний день работают 100 туристических операторов. В среднем путешествие по Московской области у туристов составляет три-пять дней."Самые популярные места у туристов в Подмосковье – это Коломна, Зарайск, Сергиев Посад, Клин, парк "Патриот" в Кубинке. Не меньшей привлекательностью для туристов являются усадьбы – на сегодняшний день их в Подмосковье насчитывается 321. Популярны среди как российских, так и иностранных туристов музеи, которых в Московской области более 150", - говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что по итогам прошлого года Подмосковье посетило более 11 миллионов человек, что почти на 11 миллионов человек меньше, чем в 2019 году, что связано с ограничением турпотока в регионе из-за пандемии. При этом область была признана лидером национального туристического рейтинга – 2020, составленного журналом "Отдых в России" и центром информационных коммуникаций "Рейтинг".
https://ria.ru/20210728/podmoskove-1743270969.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151132/16/1511321692_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_3728264f2dd90df6278ee2a5015cf002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)
17:55 28.07.2021 (обновлено: 18:17 28.07.2021)
 

Около трех млн туристов посетили Подмосковье с начала лета

© РИА Новости / Сергей ГунеевВ Подмосковье появилась новая особо охраняемая рекреационная зона
В Подмосковье появилась новая особо охраняемая рекреационная зона - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Порядка 3 миллионов туристов посетили Московскую область с начала лета, к концу сезона в Подмосковье ожидается почти 5 миллионов человек, сообщает пресс-служба областного комитета по туризму.
Отмечается, что в регионе на сегодняшний день работают 100 туристических операторов. В среднем путешествие по Московской области у туристов составляет три-пять дней.
Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в городе Истре Московской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 14:44Новости Подмосковья
Названы самые популярные у туристов храмы и монастыри Подмосковья
"Самые популярные места у туристов в Подмосковье – это Коломна, Зарайск, Сергиев Посад, Клин, парк "Патриот" в Кубинке. Не меньшей привлекательностью для туристов являются усадьбы – на сегодняшний день их в Подмосковье насчитывается 321. Популярны среди как российских, так и иностранных туристов музеи, которых в Московской области более 150", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что по итогам прошлого года Подмосковье посетило более 11 миллионов человек, что почти на 11 миллионов человек меньше, чем в 2019 году, что связано с ограничением турпотока в регионе из-за пандемии. При этом область была признана лидером национального туристического рейтинга – 2020, составленного журналом "Отдых в России" и центром информационных коммуникаций "Рейтинг".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды
07:30Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
Лента новостейМолния