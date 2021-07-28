https://ria.ru/20210728/transport-1743263329.html
Путин призвал формировать современную транспортную инфраструктуру
Путин призвал формировать современную транспортную инфраструктуру - РИА Новости, 28.07.2021
Путин призвал формировать современную транспортную инфраструктуру
Власти продолжат формировать современную транспортную инфраструктуру по всей стране, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:35
2021-07-28T13:35
2021-07-28T13:35
россия
транспорт
владимир путин
технологии
экономика
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Власти продолжат формировать современную транспортную инфраструктуру по всей стране, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в режиме видеоконференции принимает участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.Он подчеркнул, что это необходимо для повышения связанности территорий, для комфортного передвижения между городами и регионами, для создания эффективных транспортных коридоров, объединяющих страну."Все это - перспективные планы развития, которые, уверен, общими усилиями мы обязательно претворим в жизнь", - добавил Путин.
https://ria.ru/20210726/transport-1742915988.html
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РИА Новости
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россия, транспорт, владимир путин, технологии, экономика
Путин призвал формировать современную транспортную инфраструктуру
Президент Путин: продолжим формировать современную транспортную инфраструктуру по всей России