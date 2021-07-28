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Туризм
https://ria.ru/20210728/transport-1743231764.html
Назван самый популярный транспорт у российских туристов
Назван самый популярный транспорт у российских туристов - РИА Новости, 28.07.2021
Назван самый популярный транспорт у российских туристов
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, каким видом транспорта чаще пользуются туристы в России, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:32
2021-07-28T15:32
туризм
отдых в россии 2021 летом
россия
туризм
туту.ру
туристы
поезда
самолеты
новости - туризм
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, каким видом транспорта чаще пользуются туристы в России, сообщает Туту.ру.В опросе приняли участие 1 476 человек. Самыми распространенными вариантами стали самолет и поезд: им отдают предпочтение 31 и 29 процентов респондентов соответственно. На автобусе обычно путешествуют всего шесть процентов опрошенных.Собственный автомобиль для поездок по России предпочитают 13 процентов. Каждый сотый опрошенный отмечает каршеринг или карпулинг (совместное использование автомобиля, поиск попутчиков).Наконец, 14 процентов респондентов не любят отправляться на дальние расстояния, поэтому чаще всего выбирают электрички.В любви к поездкам на велосипеде признались четыре процента участников опроса, а еще два предпочитают круизы.
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отдых в россии 2021 летом, россия, туризм, туту.ру, туристы, поезда, самолеты, новости - туризм
15:32 28.07.2021
 

Назван самый популярный транспорт у российских туристов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры рейса авиакомпании "Победа"
Пассажиры рейса авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, каким видом транспорта чаще пользуются туристы в России, сообщает Туту.ру.
В опросе приняли участие 1 476 человек. Самыми распространенными вариантами стали самолет и поезд: им отдают предпочтение 31 и 29 процентов респондентов соответственно. На автобусе обычно путешествуют всего шесть процентов опрошенных.
Собственный автомобиль для поездок по России предпочитают 13 процентов. Каждый сотый опрошенный отмечает каршеринг или карпулинг (совместное использование автомобиля, поиск попутчиков).
Наконец, 14 процентов респондентов не любят отправляться на дальние расстояния, поэтому чаще всего выбирают электрички.
В любви к поездкам на велосипеде признались четыре процента участников опроса, а еще два предпочитают круизы.
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Туризмотдых в России 2021 летомРоссияТуризмТуту.рутуристыпоездасамолетыНовости - Туризм
 
 
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