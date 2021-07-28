https://ria.ru/20210728/transport-1743231764.html
Назван самый популярный транспорт у российских туристов
Назван самый популярный транспорт у российских туристов - РИА Новости, 28.07.2021
Назван самый популярный транспорт у российских туристов
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, каким видом транспорта чаще пользуются туристы в России, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:32
2021-07-28T15:32
2021-07-28T15:32
туризм
отдых в россии 2021 летом
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, каким видом транспорта чаще пользуются туристы в России, сообщает Туту.ру.В опросе приняли участие 1 476 человек. Самыми распространенными вариантами стали самолет и поезд: им отдают предпочтение 31 и 29 процентов респондентов соответственно. На автобусе обычно путешествуют всего шесть процентов опрошенных.Собственный автомобиль для поездок по России предпочитают 13 процентов. Каждый сотый опрошенный отмечает каршеринг или карпулинг (совместное использование автомобиля, поиск попутчиков).Наконец, 14 процентов респондентов не любят отправляться на дальние расстояния, поэтому чаще всего выбирают электрички.В любви к поездкам на велосипеде признались четыре процента участников опроса, а еще два предпочитают круизы.
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РИА Новости
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отдых в россии 2021 летом, россия, туризм, туту.ру, туристы, поезда, самолеты, новости - туризм
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, каким видом транспорта чаще пользуются туристы в России, сообщает Туту.ру.
В опросе приняли участие 1 476 человек. Самыми распространенными вариантами стали самолет и поезд: им отдают предпочтение 31 и 29 процентов респондентов соответственно. На автобусе обычно путешествуют всего шесть процентов опрошенных.
Собственный автомобиль для поездок по России предпочитают 13 процентов. Каждый сотый опрошенный отмечает каршеринг или карпулинг (совместное использование автомобиля, поиск попутчиков).
Наконец, 14 процентов респондентов не любят отправляться на дальние расстояния, поэтому чаще всего выбирают электрички.
В любви к поездкам на велосипеде признались четыре процента участников опроса, а еще два предпочитают круизы.