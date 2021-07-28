https://ria.ru/20210728/tabak-1743254703.html

В России отменят ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии

В России отменят ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии - РИА Новости, 28.07.2021

В России отменят ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии

Россельхознадзор с 28 июля отменяет временные ограничения на поставки табачного сырья в Россию из Бразилии под гарантии Национальной организации по карантину и... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:51

2021-07-28T12:51

2021-07-28T12:59

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

бразилия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/32981/37/329813734_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_c47afec05a25f3062878f2a3e196d4b6.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россельхознадзор с 28 июля отменяет временные ограничения на поставки табачного сырья в Россию из Бразилии под гарантии Национальной организации по карантину и защите растений этой страны, говорится в сообщении российского ведомства."Россельхознадзор счел возможным с 28 июля 2021 года под гарантии Национальной организации по карантину и защите растений (НОКЗР) Бразилии о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер возобновить поставки в Россию табачного сырья и табачных отходов (код ТН ВЭД ЕАЭС 2401) из этой страны", - говорится в сообщении.Российское ведомство с 19 июля запретило поставки в Россию табачного сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за обнаружений в этой продукции многоядной мухи-горбатки - универсального вредителя запасов. Насекомое обладает высокой плодовитостью, и его распространение в России может навредить сельскому хозяйству.

https://ria.ru/20210726/tabak-1742965127.html

россия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), бразилия, в мире