Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/tabak-1743254703.html
В России отменят ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии
В России отменят ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии - РИА Новости, 28.07.2021
В России отменят ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии
Россельхознадзор с 28 июля отменяет временные ограничения на поставки табачного сырья в Россию из Бразилии под гарантии Национальной организации по карантину и... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:51
2021-07-28T12:59
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/32981/37/329813734_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_c47afec05a25f3062878f2a3e196d4b6.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россельхознадзор с 28 июля отменяет временные ограничения на поставки табачного сырья в Россию из Бразилии под гарантии Национальной организации по карантину и защите растений этой страны, говорится в сообщении российского ведомства."Россельхознадзор счел возможным с 28 июля 2021 года под гарантии Национальной организации по карантину и защите растений (НОКЗР) Бразилии о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер возобновить поставки в Россию табачного сырья и табачных отходов (код ТН ВЭД ЕАЭС 2401) из этой страны", - говорится в сообщении.Российское ведомство с 19 июля запретило поставки в Россию табачного сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за обнаружений в этой продукции многоядной мухи-горбатки - универсального вредителя запасов. Насекомое обладает высокой плодовитостью, и его распространение в России может навредить сельскому хозяйству.
https://ria.ru/20210726/tabak-1742965127.html
россия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/32981/37/329813734_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_7f6ff101f02515ed3c83372f5350a315.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), бразилия, в мире
12:51 28.07.2021 (обновлено: 12:59 28.07.2021)
 
В России отменят ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии

Россельхознадзор с 28 июля отменит временные ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии

© Flickr / opentextureЛистья табака
Листья табака - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Flickr / opentexture
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россельхознадзор с 28 июля отменяет временные ограничения на поставки табачного сырья в Россию из Бразилии под гарантии Национальной организации по карантину и защите растений этой страны, говорится в сообщении российского ведомства.
"Россельхознадзор счел возможным с 28 июля 2021 года под гарантии Национальной организации по карантину и защите растений (НОКЗР) Бразилии о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер возобновить поставки в Россию табачного сырья и табачных отходов (код ТН ВЭД ЕАЭС 2401) из этой страны", - говорится в сообщении.
Российское ведомство с 19 июля запретило поставки в Россию табачного сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за обнаружений в этой продукции многоядной мухи-горбатки - универсального вредителя запасов. Насекомое обладает высокой плодовитостью, и его распространение в России может навредить сельскому хозяйству.
Производство сигарет на фабрике АО Филип Моррис Ижора в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 17:09
Минфин разработал законопроект о госрегулировании продажи табака
 
РоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)БразилияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды
07:30Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
Лента новостейМолния