https://ria.ru/20210728/tabak-1743254703.html
В России отменят ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии
В России отменят ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии - РИА Новости, 28.07.2021
В России отменят ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии
Россельхознадзор с 28 июля отменяет временные ограничения на поставки табачного сырья в Россию из Бразилии под гарантии Национальной организации по карантину и... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:51
2021-07-28T12:51
2021-07-28T12:59
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
бразилия
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россельхознадзор с 28 июля отменяет временные ограничения на поставки табачного сырья в Россию из Бразилии под гарантии Национальной организации по карантину и защите растений этой страны, говорится в сообщении российского ведомства."Россельхознадзор счел возможным с 28 июля 2021 года под гарантии Национальной организации по карантину и защите растений (НОКЗР) Бразилии о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер возобновить поставки в Россию табачного сырья и табачных отходов (код ТН ВЭД ЕАЭС 2401) из этой страны", - говорится в сообщении.Российское ведомство с 19 июля запретило поставки в Россию табачного сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за обнаружений в этой продукции многоядной мухи-горбатки - универсального вредителя запасов. Насекомое обладает высокой плодовитостью, и его распространение в России может навредить сельскому хозяйству.
https://ria.ru/20210726/tabak-1742965127.html
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РИА Новости
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россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), бразилия, в мире
12:51 28.07.2021 (обновлено: 12:59 28.07.2021)
В России отменят ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии
Россельхознадзор с 28 июля отменит временные ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии