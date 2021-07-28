https://ria.ru/20210728/stratstabilnosti-1743344576.html

Россия и США обсудили создание рабочих групп по стратстабильности

Россия и США обсудили создание рабочих групп по стратстабильности - РИА Новости, 28.07.2021

Россия и США обсудили создание рабочих групп по стратстабильности

Делегации РФ и США на встрече в Женеве обсуждали вопрос создания рабочих групп по тематике стратегической стабильности, но это не вопрос сегодняшнего дня,... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T20:19

2021-07-28T20:19

2021-07-28T20:19

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сергей рябков

сша

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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Делегации РФ и США на встрече в Женеве обсуждали вопрос создания рабочих групп по тематике стратегической стабильности, но это не вопрос сегодняшнего дня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Тема рабочих групп звучала. Суть нашего подхода сводится к тому, что тематика рабочих групп - это производная от той задачи, которую мы хотим решить, то есть не должно получаться так, что мы создаем некие инструменты и потом они, что называется, носят самодовлеющий характер, работают сами по себе, в вакууме или даже не в вакууме, но в полной автономии от того, к чему мы хотим прийти в итоге", - сказал Рябков журналистам.Он пояснил, что РФ и США сначала надо "понять, к чему мы стремимся, и в зависимости от этого мы должны сформировать подходящий инструментарий, какие могут быть рабочие группы"."Какие могут быть рабочие группы, какая может быть их повестка дня - вопрос важный, но не сегодняшнего дня. Со временем мы, я думаю, его решим на разумной, обоюдоприемлемой для Вашингтона и Москвы основе", - добавил Рябков.Он отметил, что сейчас "на эту тему у нас нет взаимопонимания с американцами"."Но это сугубо "проходной" момент, текущий, его не следует драматизировать. Это нормально. Со временем все отстроится и устаканится. Повторю, основное - это понять уровень наших амбиций, общих, реалистично оценив то, что достижимо, что недостижимо. А потом уже под это дело формировать платформу, на которой это все будет осуществляться…. Мы пока ведем неформальное обсуждение, но энергичное и целенаправленное", - добавил замминистра.Он пояснил, что разговор с США идет "все более конкретно относительно того, что делать для укрепления стратстабильности, что делать в перспективе, когда истечет пятилетнее продление Договора о СНВ, какой комплекс возможных договоренностей, пониманий может быть разработан для того, чтобы вызовы в сфере стратегической стабильности получили адекватные ответы".

https://ria.ru/20210728/kosachev-1743336265.html

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россия, сергей рябков, сша, в мире