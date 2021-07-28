https://ria.ru/20210728/soboleznovaniya-1743258173.html

Путин выразил соболезнования властям Индии из-за последствий наводнения

Путин выразил соболезнования властям Индии из-за последствий наводнения - РИА Новости, 28.07.2021

Путин выразил соболезнования властям Индии из-за последствий наводнения

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Индии Нарендре Моди глубокие соболезнования в... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T13:07

2021-07-28T13:07

2021-07-28T13:14

владимир путин

индия

в мире

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Индии Нарендре Моди глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения на западе страны, сообщается на сайте Кремля.Ранее сообщалось, что число жертв непогоды в штате Махараштра в центральной части Индии достигло по меньшей мере 164, около 100 человек числятся пропавшими без вести."Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в западных штатах Индии. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20210728/kitay-1743209375.html

индия

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владимир путин, индия, в мире