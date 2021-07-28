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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20210728/smirdin-1741813993.html
Смирдин. Коммерческий гений золотого века литературы
Смирдин. Коммерческий гений золотого века литературы - РИА Новости, 28.07.2021
Смирдин. Коммерческий гений золотого века литературы
Он был не из дворян, а сыном московского лавочника. Со своими клиентами употреблял лакейские "да-с" и "нет-с". А клиентами его были великие литераторы России во главе с Пушкиным. Он первым вводит систему гонораров. Обожает литературу, хотя малограмотный. Все кончилось печально — он разорился. От звезд к в полной нищете. Как это случилось?
2021-07-28T14:00
2021-07-28T14:00
а. с. пушкин
бизнес
россия
социальный навигатор
алексей белинский
единый государственный экзамен (егэ)
российская империя
виктор ерофеев
санкт-петербург
литература
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Смирдин. Коммерческий гений золотого века литературы
Он был не из дворян, а сыном московского лавочника. Со своими клиентами употреблял лакейские "да-с" и "нет-с". А клиентами его были великие литераторы России во главе с Пушкиным. Он первым вводит систему гонораров. Обожает литературу, хотя малограмотный. Все кончилось печально — он разорился. От звезд к в полной нищете. Как это случилось?
audio/mpeg
Смирдин. Коммерческий гений золотого века литературы
Он был не из дворян, а сыном московского лавочника. Со своими клиентами употреблял лакейские "да-с" и "нет-с". А клиентами его были великие литераторы России во главе с Пушкиным. Он первым вводит систему гонораров. Обожает литературу, хотя малограмотный. Все кончилось печально — он разорился. От звезд к в полной нищете. Как это случилось?
audio/mpeg
Переехав молодым человеком в Петербург, он скоро становится самостоятельным книгопродавцом и успешным издателем. Основывает первый русский "толстый" журнал — "библиотеку для чтения". Размах его издательской деятельности определяется миллионами рублей. Он поймал волну бурного расцвета литературы и оседлал ее. В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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а. с. пушкин, бизнес, россия, социальный навигатор, алексей белинский, единый государственный экзамен (егэ), российская империя, виктор ерофеев, санкт-петербург, литература, история, образование - общество, аудио, подкаст
14:00 28.07.2021
 

Смирдин. Коммерческий гений золотого века литературы

Подкаст "Заговор классиков"
Смирдин. Коммерческий гений золотого века литературы
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Он был не из дворян, а сыном московского лавочника. Со своими клиентами употреблял лакейские "да-с" и "нет-с". А клиентами его были великие литераторы России во главе с Пушкиным. Он первым вводит систему гонораров. Обожает литературу, хотя малограмотный. Все кончилось печально — он разорился. От звезд к в полной нищете. Как это случилось?
Переехав молодым человеком в Петербург, он скоро становится самостоятельным книгопродавцом и успешным издателем. Основывает первый русский "толстый" журнал — "библиотеку для чтения". Размах его издательской деятельности определяется миллионами рублей. Он поймал волну бурного расцвета литературы и оседлал ее.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Подкаст "Заговор классиков"А. С. ПушкинБизнесРоссияСоциальный навигаторАлексей БелинскийЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Российская империяВиктор ЕрофеевСанкт-ПетербурглитератураисторияОбразование - ОбществоПодкаст
 
 
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