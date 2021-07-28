Переговоры в Женеве вселяют надежду на дальнейшие успехи, заявил Слуцкий
Депутат Слуцкий: после консультаций в Женеве надеюсь на дальнейшие успехи в переговорном процессе
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Результаты консультации по стратегической стабильности, которые в среду прошли в Женеве, не стоит увязывать с недавним высказыванием американского президента США Джо Байдена, этот диалог - один из пунктов Женевских переговоров, и есть надежда на успех, сказал РИА Новости председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Во вторник американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина "проблемы" и "это делает его опасней". Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть.
В среду в Женеве прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности.
"Не рассматривал бы ситуацию в контексте недавних заявлений Байдена. Консультации по стратстабильности были одним из пунктов договоренностей женевского саммита. И он (пункт - ред.) последовательно выполняется", - сказал политик.
Парламентарий выразил надежду на успехи в развитии дальнейших отношений, добавив, что вопросы стратегической стабильности - общее поле для сотрудничества России и США.
"Стратегическая стабильность - та сфера, где сотрудничество России и США возможно и необходимо как двух ведущих ядерных держав. Надеюсь на дальнейшие успехи в переговорном процессе", - заключил Слуцкий.