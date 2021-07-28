https://ria.ru/20210728/slutskiy-1743343574.html

Переговоры в Женеве вселяют надежду на дальнейшие успехи, заявил Слуцкий

Переговоры в Женеве вселяют надежду на дальнейшие успехи, заявил Слуцкий - РИА Новости, 28.07.2021

Переговоры в Женеве вселяют надежду на дальнейшие успехи, заявил Слуцкий

Результаты консультации по стратегической стабильности, которые в среду прошли в Женеве, не стоит увязывать с недавним высказыванием американского президента... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T20:10

2021-07-28T20:10

2021-07-28T20:10

россия

леонид слуцкий (политик)

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Результаты консультации по стратегической стабильности, которые в среду прошли в Женеве, не стоит увязывать с недавним высказыванием американского президента США Джо Байдена, этот диалог - один из пунктов Женевских переговоров, и есть надежда на успех, сказал РИА Новости председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Во вторник американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина "проблемы" и "это делает его опасней". Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть.В среду в Женеве прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности."Не рассматривал бы ситуацию в контексте недавних заявлений Байдена. Консультации по стратстабильности были одним из пунктов договоренностей женевского саммита. И он (пункт - ред.) последовательно выполняется", - сказал политик.Парламентарий выразил надежду на успехи в развитии дальнейших отношений, добавив, что вопросы стратегической стабильности - общее поле для сотрудничества России и США."Стратегическая стабильность - та сфера, где сотрудничество России и США возможно и необходимо как двух ведущих ядерных держав. Надеюсь на дальнейшие успехи в переговорном процессе", - заключил Слуцкий.

https://ria.ru/20210728/kosachev-1743336265.html

россия

женева (город)

сша

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россия, леонид слуцкий (политик), джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире