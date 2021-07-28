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Жителю Челябинской области вынесли приговор за убийство 23-летней давности
Жителю Челябинской области вынесли приговор за убийство 23-летней давности - РИА Новости, 28.07.2021
Жителю Челябинской области вынесли приговор за убийство 23-летней давности
Суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима жителя Челябинской области, совершившего 23 года назад убийство и изнасилование местной жительницы, у женщины... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:22
2021-07-28T11:22
россия
златоустовский металлургический завод
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 июл – РИА Новости. Суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима жителя Челябинской области, совершившего 23 года назад убийство и изнасилование местной жительницы, у женщины остались трое детей, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.По данным прокуратуры, в мае 1998 года на территории Златоустовского металлургического завода произошло убийство и изнасилование 38-летней женщины, которая направлялась на работу. У женщины остались трое детей. В конце 2020 года преступление было раскрыто, предварительное расследование по уголовному делу, приостановленному в связи с неустановлением причастного лица, было возобновлено.Так, в ходе допросов неоднократно судимый местный житель полностью признал свою вину, подтвердил показания при проверке на месте преступления, подробно описав механизм и обстоятельства совершенного преступления."Златоустовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя города… Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера), уточняется в сообщении.Также удовлетворен иск сына погибшей о взыскании морального вреда в размере 800 тысяч рублей, обращено взыскание на арестованные денежные средства обвиняемого в размере более 160 тысяч рублей, поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20210728/ubiystvo-1743218069.html
https://ria.ru/20210720/ubiystvo-1741977289.html
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россия, златоустовский металлургический завод, челябинская область, происшествия
11:22 28.07.2021
 
Жителю Челябинской области вынесли приговор за убийство 23-летней давности

Жителю Челябинской области дали десять лет колонии строгого режима за убийство 23-летней давности

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 июл – РИА Новости. Суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима жителя Челябинской области, совершившего 23 года назад убийство и изнасилование местной жительницы, у женщины остались трое детей, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, в мае 1998 года на территории Златоустовского металлургического завода произошло убийство и изнасилование 38-летней женщины, которая направлялась на работу. У женщины остались трое детей. В конце 2020 года преступление было раскрыто, предварительное расследование по уголовному делу, приостановленному в связи с неустановлением причастного лица, было возобновлено.
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В Самаре завели дело после жестокого убийства девушки
Так, в ходе допросов неоднократно судимый местный житель полностью признал свою вину, подтвердил показания при проверке на месте преступления, подробно описав механизм и обстоятельства совершенного преступления.
"Златоустовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя города… Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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В Смоленской области военнослужащего заподозрили в убийстве
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера), уточняется в сообщении.
Также удовлетворен иск сына погибшей о взыскании морального вреда в размере 800 тысяч рублей, обращено взыскание на арестованные денежные средства обвиняемого в размере более 160 тысяч рублей, поясняется в сообщении.
В городе Добрянке Пермского края местный житель подозревается в убийство своего сына - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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РоссияЗлатоустовский металлургический заводЧелябинская областьПроисшествия
 
 
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