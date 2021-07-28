Жителю Челябинской области вынесли приговор за убийство 23-летней давности
Жителю Челябинской области дали десять лет колонии строгого режима за убийство 23-летней давности
ЧЕЛЯБИНСК, 28 июл – РИА Новости. Суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима жителя Челябинской области, совершившего 23 года назад убийство и изнасилование местной жительницы, у женщины остались трое детей, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, в мае 1998 года на территории Златоустовского металлургического завода произошло убийство и изнасилование 38-летней женщины, которая направлялась на работу. У женщины остались трое детей. В конце 2020 года преступление было раскрыто, предварительное расследование по уголовному делу, приостановленному в связи с неустановлением причастного лица, было возобновлено.
Так, в ходе допросов неоднократно судимый местный житель полностью признал свою вину, подтвердил показания при проверке на месте преступления, подробно описав механизм и обстоятельства совершенного преступления.
"Златоустовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя города… Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера), уточняется в сообщении.
Также удовлетворен иск сына погибшей о взыскании морального вреда в размере 800 тысяч рублей, обращено взыскание на арестованные денежные средства обвиняемого в размере более 160 тысяч рублей, поясняется в сообщении.
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