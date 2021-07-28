https://ria.ru/20210728/prigovor-1743234694.html

Жителю Челябинской области вынесли приговор за убийство 23-летней давности

Жителю Челябинской области вынесли приговор за убийство 23-летней давности - РИА Новости, 28.07.2021

Жителю Челябинской области вынесли приговор за убийство 23-летней давности

Суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима жителя Челябинской области, совершившего 23 года назад убийство и изнасилование местной жительницы, у женщины... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:22

2021-07-28T11:22

2021-07-28T11:22

россия

златоустовский металлургический завод

челябинская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июл – РИА Новости. Суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима жителя Челябинской области, совершившего 23 года назад убийство и изнасилование местной жительницы, у женщины остались трое детей, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.По данным прокуратуры, в мае 1998 года на территории Златоустовского металлургического завода произошло убийство и изнасилование 38-летней женщины, которая направлялась на работу. У женщины остались трое детей. В конце 2020 года преступление было раскрыто, предварительное расследование по уголовному делу, приостановленному в связи с неустановлением причастного лица, было возобновлено.Так, в ходе допросов неоднократно судимый местный житель полностью признал свою вину, подтвердил показания при проверке на месте преступления, подробно описав механизм и обстоятельства совершенного преступления."Златоустовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя города… Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера), уточняется в сообщении.Также удовлетворен иск сына погибшей о взыскании морального вреда в размере 800 тысяч рублей, обращено взыскание на арестованные денежные средства обвиняемого в размере более 160 тысяч рублей, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20210728/ubiystvo-1743218069.html

https://ria.ru/20210720/ubiystvo-1741977289.html

https://ria.ru/20210720/ubiystvo-1742005656.html

россия

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, златоустовский металлургический завод, челябинская область, происшествия