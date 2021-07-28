https://ria.ru/20210728/pogoda-1743324073.html

"Москоллектор" готов к неблагоприятным погодным условиям

"Москоллектор" готов к неблагоприятным погодным условиям - РИА Новости, 28.07.2021

"Москоллектор" готов к неблагоприятным погодным условиям

"Москоллектор" готов к неблагоприятным погодным условиям – для выявления мест возможного попадания воды в коллекторы был проведен обход, усилены аварийные... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:56

2021-07-28T17:56

2021-07-28T17:56

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Москоллектор" готов к неблагоприятным погодным условиям – для выявления мест возможного попадания воды в коллекторы был проведен обход, усилены аварийные бригады, составлен расчет сил и средств на случай чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе организации."Для обеспечения надежной и бесперебойной работы коммуникационных коллекторов в АО "Москоллектор" организовано круглосуточное дежурство персонала. Для выявления мест возможного попадания воды в коллекторы был проведен обход объектов коллекторного хозяйства и ревизия насосных установок, усилены аварийные бригады, составлен расчет сил и средств (на случай чрезвычайных ситуаций)", - сообщили в пресс-службе.Первый заместитель генерального директора АО "Москоллектор" Павел Киселев отметил, что для того, чтобы исключить подтопление, ведется постоянный мониторинг состояния коллекторов, контролируется работоспособность систем водоудаления и другого расположенного в коллекторах оборудования."Каждый коллектор – это социально значимый городской объект, так как коммуникации, проложенные в нем, обеспечивают жизненно важными энергоресурсами жилые дома и предприятия. Наша задача не допустить отключения коммуникаций даже в случае аномальных осадков", - рассказал Киселев, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210728/gotovnost-1743294393.html

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москоллектор, москва, общество