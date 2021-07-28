https://ria.ru/20210728/pogoda-1743240088.html

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 28.07.2021

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Жаркая погода с небольшим дождем ожидается в выходные в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:40

2021-07-28T11:40

2021-07-28T11:40

татьяна позднякова

москва

общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Жаркая погода с небольшим дождем ожидается в выходные в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Тот циклон, который сейчас отметился в столичном регионе дождем различной интенсивности, он постепенно будет заполняться, и атмосферное давление будет чуть подрастать, погода будет более устойчивая и довольно теплая. В субботу в Москве лишь местами возможен кратковременный дождь, в воскресенье будет небольшой дождь. Установится жаркая погода", - рассказала Позднякова.Минимальная температура в Москве будет порядка плюс 16-18 градусов, по области – не ниже плюс 13, уточнила она. Дневная температура в городе – плюс 25-28 градусов, на востоке – до плюс 29 градусов.По ее словам, ветер будет юго-западным, западным, от слабого до умеренного."Таким образом, 1 августа будет комфортным, жарким, выше климатической нормы градуса на 3. Я считаю, в выходные погода подарит нам великолепные условия для отдыха", - добавила синоптик.

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/pogoda-1743075359.html

https://ria.ru/20210727/pogoda-1743036020.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, москва, общество