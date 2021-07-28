https://ria.ru/20210728/pogoda-1743240088.html
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 28.07.2021
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Жаркая погода с небольшим дождем ожидается в выходные в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:40
2021-07-28T11:40
2021-07-28T11:40
татьяна позднякова
москва
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Жаркая погода с небольшим дождем ожидается в выходные в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Тот циклон, который сейчас отметился в столичном регионе дождем различной интенсивности, он постепенно будет заполняться, и атмосферное давление будет чуть подрастать, погода будет более устойчивая и довольно теплая. В субботу в Москве лишь местами возможен кратковременный дождь, в воскресенье будет небольшой дождь. Установится жаркая погода", - рассказала Позднякова.Минимальная температура в Москве будет порядка плюс 16-18 градусов, по области – не ниже плюс 13, уточнила она. Дневная температура в городе – плюс 25-28 градусов, на востоке – до плюс 29 градусов.По ее словам, ветер будет юго-западным, западным, от слабого до умеренного."Таким образом, 1 августа будет комфортным, жарким, выше климатической нормы градуса на 3. Я считаю, в выходные погода подарит нам великолепные условия для отдыха", - добавила синоптик.
https://radiosputnik.ria.ru/20210727/pogoda-1743075359.html
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татьяна позднякова, москва, общество
Москвичам рассказали о погоде в выходные
В Москве в выходные ожидается жаркая погода с небольшим дождем
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Жаркая погода с небольшим дождем ожидается в выходные в Москве
, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова
.
"Тот циклон, который сейчас отметился в столичном регионе дождем различной интенсивности, он постепенно будет заполняться, и атмосферное давление будет чуть подрастать, погода будет более устойчивая и довольно теплая. В субботу в Москве лишь местами возможен кратковременный дождь, в воскресенье будет небольшой дождь. Установится жаркая погода", - рассказала Позднякова.
Минимальная температура в Москве будет порядка плюс 16-18 градусов, по области – не ниже плюс 13, уточнила она. Дневная температура в городе – плюс 25-28 градусов, на востоке – до плюс 29 градусов.
По ее словам, ветер будет юго-западным, западным, от слабого до умеренного.
"Таким образом, 1 августа будет комфортным, жарким, выше климатической нормы градуса на 3. Я считаю, в выходные погода подарит нам великолепные условия для отдыха", - добавила синоптик.