Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/pogoda-1743240088.html
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 28.07.2021
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Жаркая погода с небольшим дождем ожидается в выходные в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:40
2021-07-28T11:40
татьяна позднякова
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739981655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_651bd01a1277ced70d0f9a50daa3aee7.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Жаркая погода с небольшим дождем ожидается в выходные в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Тот циклон, который сейчас отметился в столичном регионе дождем различной интенсивности, он постепенно будет заполняться, и атмосферное давление будет чуть подрастать, погода будет более устойчивая и довольно теплая. В субботу в Москве лишь местами возможен кратковременный дождь, в воскресенье будет небольшой дождь. Установится жаркая погода", - рассказала Позднякова.Минимальная температура в Москве будет порядка плюс 16-18 градусов, по области – не ниже плюс 13, уточнила она. Дневная температура в городе – плюс 25-28 градусов, на востоке – до плюс 29 градусов.По ее словам, ветер будет юго-западным, западным, от слабого до умеренного."Таким образом, 1 августа будет комфортным, жарким, выше климатической нормы градуса на 3. Я считаю, в выходные погода подарит нам великолепные условия для отдыха", - добавила синоптик.
https://radiosputnik.ria.ru/20210727/pogoda-1743075359.html
https://ria.ru/20210727/pogoda-1743036020.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739981655_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_320e4c0e2325c0688cc33235cd56436f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна позднякова, москва, общество
11:40 28.07.2021
 
Москвичам рассказали о погоде в выходные

В Москве в выходные ожидается жаркая погода с небольшим дождем

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНавигация на Москве-реке
Навигация на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Жаркая погода с небольшим дождем ожидается в выходные в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Тот циклон, который сейчас отметился в столичном регионе дождем различной интенсивности, он постепенно будет заполняться, и атмосферное давление будет чуть подрастать, погода будет более устойчивая и довольно теплая. В субботу в Москве лишь местами возможен кратковременный дождь, в воскресенье будет небольшой дождь. Установится жаркая погода", - рассказала Позднякова.
Люди на улицах в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 12:09
Жителей десяти регионов предупредили о возможных ЧС из-за погоды
Минимальная температура в Москве будет порядка плюс 16-18 градусов, по области – не ниже плюс 13, уточнила она. Дневная температура в городе – плюс 25-28 градусов, на востоке – до плюс 29 градусов.
По ее словам, ветер будет юго-западным, западным, от слабого до умеренного.
"Таким образом, 1 августа будет комфортным, жарким, выше климатической нормы градуса на 3. Я считаю, в выходные погода подарит нам великолепные условия для отдыха", - добавила синоптик.
Отдыхающие в музее-заповеднике Царицыно - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 08:26
Синоптик не исключил очень жаркой погоды в августе
 
Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды
07:30Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
Лента новостейМолния