https://ria.ru/20210728/perekhvat-1743258753.html

Эксперт прокомментировал рост числа перехватов российских самолетов ВВС США

Эксперт прокомментировал рост числа перехватов российских самолетов ВВС США - РИА Новости, 28.07.2021

Эксперт прокомментировал рост числа перехватов российских самолетов ВВС США

Увеличившаяся частота перехватов российских самолётов американскими истребителями в районе Аляски свидетельствует о росте активности ВКС РФ в этом регионе,... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T13:09

2021-07-28T13:09

2021-07-28T13:19

россия

игорь коротченко

арктика

аляска

сша

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727584763_0:112:2142:1316_1920x0_80_0_0_6acfc86eacc35398fb492f8d7cc92c5b.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Увеличившаяся частота перехватов российских самолётов американскими истребителями в районе Аляски свидетельствует о росте активности ВКС РФ в этом регионе, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее заместитель начальника штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут заявил, что в 2020 году США перехватили у Аляски рекордное число российских военных самолетов со времен холодной войны."Наращивание полётов Ту-160 и Ту-95МС в воздушном пространстве Арктики связано с плановым совершенствованием боевой подготовки, наши стратегические бомбардировщики действуют на межконтинентальной дальности. Это отработка боевых задач в тех районах, которые интересны для ВКС РФ. Страны НАТО всегда реагируют, если маршруты российской стратегической авиации пролегают неподалеку от их воздушных границ. Можно сказать, что это рутина нынешнего этапа холодной войны", - сказал Коротченко.Эксперт отметил, что рекордный рост перехватов со стороны ВВС США зеркально отражает такой же рекордный рост активности самолётов стратегической авиации ВКС России."Разумеется, наши стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС соблюдают правила полётов в воздушном пространстве, не нарушают границ, но на эти полёты следует реакция, в частности американских ВВС – они проходят вблизи их воздушного пространства, поэтому Штаты поднимают свои истребители с аэродромов в Аляске. В рамках нынешней ситуации это вполне нормально: мы выполняем свои задачи, они – свои. Их рекорды как раз-таки свидетельствуют о рекордном налёте пилотов российской Дальней авиации", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210728/alyaska-1743250450.html

россия

арктика

аляска

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь коротченко, арктика, аляска, сша, безопасность